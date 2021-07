Cultura a Città di Castello: gli orari di agosto della Biblioteca Carducci

Biblioteca, Teatro, Cinema, Pinacoteca, luoghi e attività culturali del comune di Città di Castello: da giovedì 6 agosto 2021 si accede solo con il Green pass. Nuovi orari e disposizioni di accesso per la Biblioteca comunale Carducci di Città di Castello dal mese di agosto 2021. Da martedì 3 agosto 2021 fino a venerdì 6 agosto 2021 la Biblioteca rimarrà aperta soltanto la mattina, dalle 9.00 alle 13.00. Sarà chiusa sabato 7 agosto 2021 per permettere l’adeguamento alle nuove modalità di accesso previste dalle recenti disposizioni del Governo.

Riaprirà, dopo una pausa nella settimana del Ferragosto, martedì 17 agosto dalle 9.00 alle 13.00 e da quel giorno soltanto chi avrà il Green pass potrà avere accesso alla biblioteca. Gli utenti di Palazzo Vitelli a San Giacomo, Biblioteca dunque e Digipass saranno tenuti a presentare il QR code della Certificazione verde all’addetto al triage dell’ingresso che attraverso la app del Ministero verificherà la validità del codice.

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. In collaborazione con i Servizi Informativi e Telematici, l’Ufficio Cultura informa che il Green pass sarà richiesto, come prevede la normativa, per l’accesso alle sedi di Biblioteca comunale Carducci, Pinacoteca comunale, Teatro degli Illuminati, Museo Malakologico Malakos, il Centro delle tradizioni popolari Garavelle, luoghi aperti al pubblico, le sale e gli immobili adibiti anche temporaneamente ad attività autorizzate o ricadenti nella responsabilità del Servizio Cultura del comune di Città di Castello e sarà regolato attraverso la procedura di triage già operativa (registrazione e misurazione della temperatura ai soggetti in entrata) e il controllo della Certificazione da parte dell’addetto al triage.