Cresce l’attesa per la fase finale di “Storia e Storie a Montone”

“Storia e Storie a Montone”, concorso nazionale ideato dall’A.p.s. Medem, organizzato con il partenariato del Comune e della Pro Loco di Montone con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, è giunto nella sua fase finale e più emozionante.

Fonte: Provincia di Perugia

L’11 dicembre, infatti, alle ore 21.00 al teatro San Fedele di Montone, andranno in scena i quattro monologhi teatrali finalisti selezionati fra quelli giunti da tutta Italia per partecipare al concorso indetto. I testi inediti, portati in scena per la prima volta da quattro attori alla presenza degli autori degli stessi e dei giurati che li hanno selezionati, saranno sottoposti al giudizio del pubblico presente in sala.

Successivamente, e per tutto il periodo natalizio, l’A.p.s. Medem renderà visionabili on line le interpretazioni dei quattro monologhi, girate in esterna e presso il borgo di Montone, tramite la propria pagina Facebook (https://bit.ly/3ruEkjP) che potranno, quindi, essere votati dal pubblico social.

Il 29 dicembre, questa volta alle ore 18.00 ma sempre al teatro san Fedele di Montone, verrà comunicato il risultato conclusivo delle votazioni di sala e on line e, quindi, proclamato il monologo vincitore della prima edizione del concorso “Storia e Storie a Montone”.

“Si è riscontrato un grande interesse drammaturgico nei confronti della storia del borgo di Montone e dei suoi personaggi più noti, come Braccio Fortebracci, Niccolò Piccinino e Giuseppe Polidori della spedizione dei mille – racconta Mauro Silvestrini, Presidente dell’A.p.s. Medem – ma il concorso è stato occasione di riscoprire figure come Serafina Brunelli, ovvero forse meno popolari, sebbene eguali punte di diamante. Il concorso nazionale, insomma, ha centrato l’interesse degli autori teatrali, riuscendo a far emergere l’attualità della storie di Montone e delle storie dei suoi personaggi”.

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha esaminato attentamente il progetto e ne ha compreso l’importanza per il territorio – sottolinea il notaio Marco Carbonari, membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia -. Particolarmente meritevole è stata la formula in grado di rinnovare la tradizione, specie quella attinente alla Santa Spina, mediante l’input creativo per la scrittura teatrale e la condivisione delle performances on line”.

Grande la soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione Comunale di Montone: “E’ un onore essere partner di un progetto che valorizza la storia del borgo – commenta l’assessore al Turismo -, gli appuntamenti dell’11 e del 29 dicembre, infatti, sono stati inseriti fra quelli maggiormente attesi delle iniziative natalizie. È molto tempo che il Comune di Montone collabora con l’A.p.s. Medem in un percorso che sta contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale umbro”.

Nel mese di gennaio, con la ripresa delle attività scolastiche, i monologhi teatrali verranno condivisi con gli studenti di Montone e del territorio per condividere la storia e le storie raccolte.

Per ricevere maggiori informazioni e prenotare la partecipazione alle serate dell’11 e del 29 dicembre è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica storiaestorieamontone@gmail.com.