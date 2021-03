Chiama o scrivi in redazione

Covid19 dichiarazione vice sindaco Secondi ieri quattro guariti un positivo

Covid-19, dichiarazione del vice sindaco Luca Secondi: “Ieri quattro guariti e un nuovo caso di positività, continua il trend favorevole”. “Bene l’avvio della vaccinazione per la categorie fragili, fondamentale che sia rapida”. “Importante la prospettiva della riapertura delle scuole dopo Pasqua: i nostri ragazzi hanno bisogno di tornare alla normalità”.

“Un sentito ringraziamento al mondo del volontariato, che è costantemente vicino ai bisogni della nostra comunità”. “L’Usl Umbria 1 ci ha comunicato che ieri a Città di Castello abbiamo avuto quattro guarigioni dal Covid-19 e un nuovo caso di positività”.

Lo ha reso noto stamattina il vice sindaco Luca Secondi, sottolineando come “i numeri rispecchino il minor quantitativo di tamponi effettuato, ma siano comunque coerenti con il trend favorevole che da oltre dieci giorni ha determinato una consistente diminuzione in termini assoluti delle dimensioni del contagio nel nostro territorio comunale”. Il vice sindaco ha sottolineato con soddisfazione “l’annuncio della Regione dell’avvio della campagna vaccinale per le categorie fragili della popolazione, che più volte avevamo sollecitato”.

“Ora sarà importante che la vaccinazione, compatibilmente con le disponibilità di dosi, sia rapida”, ha puntualizzato Secondi. “Altra nota positiva è la prospettiva della riapertura delle scuole dopo Pasqua, anche se limitata a determinate fasce d’età” ha fatto presente il vice sindaco, evidenziando come sia “importante restituire normalità alla quotidianità dei nostri ragazzi, che hanno vissuto mesi estremamente complicati”.

In conclusione, Secondi ha rivolto “un sentito ringraziamento alle tante associazioni di volontariato che continuano a operare costantemente, anche in maniera discreta, per essere vicine ai bisogni della nostra comunità, con una presenza importante e ben percepibile, pur nelle difficoltà dell’emergenza”.