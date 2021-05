Covid19 dichiarazione sindaco Bacchetta: ieri 12 nuovi casi e cinque guariti

Covid-19, dichiarazione del sindaco Luciano Bacchetta: “Ieri 12 nuovi casi di positività e cinque guariti”. “Andamento altalenante della pandemia, che ci deve far tenere la guardia alta, con l’auspicio che l’attuazione di una campagna di vaccinazione efficace nel nostro territorio possa portarci quanto prima alla normalità”. “Domani festa del primo maggio segnata dalle restrizioni, ma molto sentita: il tema del lavoro sia al centro dell’attenzione, nella prospettiva delle sfide decisive per il futuro dei nostri giovani”

“I dati di ieri, con 12 nuovi casi di positività e 5 guarigioni, confermano un andamento altalenante della pandemia nel nostro territorio comunale, che, senza allarmismi, ci deve indurre ancora alla massima cautela e al rispetto di tutte le prescrizioni”. Lo ha dichiarato stamattina il sindaco Luciano Bacchetta, prendendo atto di “un nuovo incremento dei contagi, dopo giorni contraddistinti da numeri contenuti”.

“Tutto ci porta a pensare che è necessario continuare ad adottare comportamenti responsabili, perché la circolazione del virus è evidente”, ha rimarcato il primo cittadino, nell’auspicare che “l’attuazione di una campagna di vaccinazione più efficace nei due punti per la somministrazione dei sieri nel nostro territorio comunale, della quale ribadiamo l’assoluta necessità all’Usl Umbria 1 e alla Regione, possa agevolare quanto prima un ritorno alla normalità atteso da tutti”.

“Domani si festeggia il primo maggio, che per il secondo anno dovremo celebrare senza iniziative tali da comportare assembramenti, ma certamente in maniera sentita, con la massima vicinanza dell’amministrazione comunale a tutti i lavoratori e ai sindacati”. ”In un contesto di grande difficoltà economica come quello che stiamo vivendo, conseguente a oltre un anno di quasi paralisi del Paese per l’emergenza da Covid-19, il primo maggio dovrà essere un momento di resistenza, proiettato verso il futuro, con il tema del lavoro, in particolare per i giovani e le donne, al centro dell’attenzione”, ha sottolineato Bacchetta, ringraziando i sindacati per il grande ruolo che interpretano nella nostra comunità e per il loro impegno”.