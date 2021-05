Covid-19, Città di Castello, 115 tifernati contagiati, trend favorevole, ma sono fondamentali le vaccinazioni

“Ieri a Città di Castello ci sono stati ben 18 guariti e soli quattro nuovi positivi”. E’ quanto rende noto il sindaco Luciano Bacchetta, segnalando “un trend molto favorevole, che ha portato negli ultimi giorni a quota 115 il totale dei tifernati attualmente positivi, rispetto ai circa 500 di un mese e mezzo fa”. “L’evoluzione del contagio è confortante e l’auspicio è che grazie alla campagna di vaccianzione la situazione migliori ancora”, aggiunge il primo cittadino, che rimarca: “la Regione sembra continuare a procedere in maniera lenta e farraginosa sui vaccini, se guardiamo al fatto che la fascia 60-69 anni ancora non è stata praticamente chiamata, mentre in altre regioni questo è già abbondantemente accaduto”. “L’auspicio è che queste vaccinazioni vengano effettuate prima possibile, perché in coincidenza con l’estate il combinato disposto tra una maggiore copertura vaccinale della popolazione e la diminuzione dei contagi ci porti a una condizione migliore e diversa da ora”, conclude Bacchetta.