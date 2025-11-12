Cordoglio cittadino per la scomparsa di Sara Scarabicchi

12 Novembre 2025 Città di Castello, Cronaca, Istituzioni, Ultime notizie 0
Cordoglio cittadino per la scomparsa di Sara Scarabicchi

Il sindaco Secondi ricorda la 44enne tifernate con affetto

Nel giorno dell’ultimo saluto a Sara Scarabicchi, 44 anni, la comunità tifernate si è stretta attorno alla sua famiglia con un sentimento di dolore condiviso. La cerimonia funebre si è svolta martedì 11 novembre 2025 nella chiesa di San Pio X, gremita di cittadini, amici e conoscenti che hanno voluto rendere omaggio a una donna descritta da tutti come solare, altruista e profondamente amata.

Il sindaco Luca Secondi, insieme alla giunta comunale e agli assessori, tra cui Benedetta Calagreti, ha partecipato alla funzione, esprimendo parole di vicinanza e cordoglio. Nel suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato come la scomparsa di Sara rappresenti una perdita non solo per i suoi cari, ma per l’intera città, che ne ha apprezzato le qualità umane e la disponibilità verso gli altri.

Secondi ha ricordato la sua amicizia personale con Sara, definendola una presenza luminosa e un esempio di generosità. “Porterò sempre con me il ricordo affettuoso di una persona che ha saputo insegnare con il suo modo di vivere”, ha dichiarato.

La cerimonia si è trasformata in un momento collettivo di riflessione, dove il dolore si è intrecciato con la gratitudine per il percorso umano di Sara. La comunità tifernate ha voluto testimoniare, con la partecipazione numerosa, quanto fosse radicato l’affetto nei suoi confronti.

Il funerale ha rappresentato un’occasione di unità cittadina, in cui istituzioni e cittadini hanno condiviso lo stesso sentimento di perdita, ribadendo l’importanza di mantenere vivo il ricordo di chi ha saputo lasciare un segno indelebile.

I nostri video

Maxi sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro
Il telegiornale dell'Umbria dell'11 novembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria dell'11 novembre 2025
Rassegna Stampa del 12 novembre 2025
Valtopina torna a celebrare il tartufo in scena la 43esima Mostra mercato
Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, in vincitori della sesta edizione
ProSceniUm Città di Assisi È Tommy Mauri a vincere la settima edizione
Premiati gli studenti del concorso “Da leccarsi i baffi”
Trento, sgominata banda per furti e spaccio di droga
Operazione a Barletta 16 misure cautelari per riciclaggio
Napoli, 11 misure cautelari contro il clan D’Alessandro
Riapre a Perugia il Lab Luisa Annibale della Perugina
Banda di ladri smantellata tra Bagheria e Villabate a Palermo
Perugia, Ternana, Gubbio attese e problemi Bartoccini, in settimana due partite cruciali
Carabinieri, presentato a Roma Perugia e Terni il Calendario Storico 2026
Edizione record per la Straquasar oltre 400 podisti anche da fuori regione vince Leonardo Cialini
Forza Italia Perugia presenta la nuova segreteria e piano sicurezza
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*