Cordoglio cittadino per la scomparsa di Sara Scarabicchi

Il sindaco Secondi ricorda la 44enne tifernate con affetto

Nel giorno dell’ultimo saluto a Sara Scarabicchi, 44 anni, la comunità tifernate si è stretta attorno alla sua famiglia con un sentimento di dolore condiviso. La cerimonia funebre si è svolta martedì 11 novembre 2025 nella chiesa di San Pio X, gremita di cittadini, amici e conoscenti che hanno voluto rendere omaggio a una donna descritta da tutti come solare, altruista e profondamente amata.

Il sindaco Luca Secondi, insieme alla giunta comunale e agli assessori, tra cui Benedetta Calagreti, ha partecipato alla funzione, esprimendo parole di vicinanza e cordoglio. Nel suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato come la scomparsa di Sara rappresenti una perdita non solo per i suoi cari, ma per l’intera città, che ne ha apprezzato le qualità umane e la disponibilità verso gli altri.

Secondi ha ricordato la sua amicizia personale con Sara, definendola una presenza luminosa e un esempio di generosità. “Porterò sempre con me il ricordo affettuoso di una persona che ha saputo insegnare con il suo modo di vivere”, ha dichiarato.

La cerimonia si è trasformata in un momento collettivo di riflessione, dove il dolore si è intrecciato con la gratitudine per il percorso umano di Sara. La comunità tifernate ha voluto testimoniare, con la partecipazione numerosa, quanto fosse radicato l’affetto nei suoi confronti.

Il funerale ha rappresentato un’occasione di unità cittadina, in cui istituzioni e cittadini hanno condiviso lo stesso sentimento di perdita, ribadendo l’importanza di mantenere vivo il ricordo di chi ha saputo lasciare un segno indelebile.