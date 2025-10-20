Controlli serrati dei Carabinieri tra Città di Castello e Umbertide

Cinque segnalazioni in una notte, rafforzata la presenza sul territorio

Controlli serrati dei Carabinieri – Prosegue con intensità il piano di controllo straordinario attuato dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, mirato a contrastare il traffico illecito di stupefacenti e a prevenire condotte criminali. Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre, le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile, affiancate dalle Stazioni territoriali, hanno effettuato un’operazione capillare nei comuni di Città di Castello e Umbertide, presidio strategico per la sicurezza locale.

Durante le verifiche, sono state identificate 52 persone e controllati 21 veicoli in transito. L’attività ha portato all’accertamento di due conducenti in stato di ebbrezza, sottoposti alle procedure previste dalla normativa vigente. Inoltre, tre giovani tra i 17 e i 22 anni sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Per loro è stato attivato il protocollo sanitario di monitoraggio, in collaborazione con le autorità competenti.

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione predisposto dall’Arma, in sinergia con le amministrazioni locali, volto a rafforzare la sicurezza urbana e a consolidare il rapporto di fiducia con la cittadinanza. I controlli continueranno nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree sensibili e ai luoghi di aggregazione giovanile.

