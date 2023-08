Controlli Polizia Locale: denunce per guida in stato di ebbrezza

Proseguono anche durante il periodo estivo e senza sosta i controlli da parte degli agenti della Polizia Locale di Città di Castello che hanno individuato e denunciato alla Procura della Repubblica due persone.

Nel primo caso, su segnalazione di alcuni cittadini che hanno allertato il Comando per la presenza di un veicolo che procedeva contromano lungo la via Piero della Francesca, gli agenti sono giunti sul posto ed hanno intercettato la conducente del veicolo, una donna di 57 anni, che manifestava fin da subito sintomi da uso di sostanze alcoliche e stupefacenti. La stessa poi è stata accompagnata presso il locale pronto soccorso, ma timorosa dell’esito positivo degli esami si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti tossicologici richiesti dagli agenti. Pertanto è stata deferita all’autorità giudiziaria per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, con ritiro della patente di guida, sequestro del veicolo ai fini della confisca e decurtazione di 30 punti sulla patente di guida.

Nel secondo caso, in viale Europa, un conducente di 37 anni è stato sorpreso dagli agenti del comando di Polizia Locale a sorpassare una fila di veicoli. Alla richiesta di esibire i documenti, lo stesso non è stato in grado di esibire la patente di guida che, da accertamenti successivi, è risultata mai conseguita; anzi, la persona era stata fermata e denunciata mesi prima da altra forza di polizia per patente falsa. Pertanto è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di guida senza patente per recidiva con sequestro del veicolo. Multata anche la proprietaria del veicolo per incauto affidamento.

Il Comandante della Polizia Locale, Emanuele Mattei, ha espresso soddisfazione per le operazioni svolte dai suoi collaboratori sempre “vigili” e tempestivi sul territorio. Anche l’assessore alla Polizia Locale, Rodolfo Braccalenti, si è congratulato “per la costante e puntuale presenza della polizia locale, specie in estate, periodo di maggiore mobilità in centro ed in periferia anche nelle ore notturne, attraverso controlli mirati all’osservanza e rispetto delle regole e delle leggi”.