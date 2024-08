Controlli intensificati a Citerna e San Giustino Alto Tevere

Controlli intensificati – I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello (PG) hanno recentemente incrementato i controlli del territorio, concentrandosi su specifici comuni della loro giurisdizione. L’obiettivo principale di queste operazioni è stato quello di migliorare la sicurezza pubblica e di contrastare i reati, con particolare attenzione a quelli di natura predatoria.

Le attività si sono svolte in vari momenti della giornata, con un’intensificazione durante le ore serali. Le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni dipendenti hanno operato in maniera coordinata, concentrandosi soprattutto sui comuni di San Giustino e Citerna. Qui, le forze dell’ordine hanno attuato una serie di controlli mirati, con posti di blocco finalizzati a identificare veicoli e persone in transito, oltre a verificare l’ordine pubblico in luoghi noti per la vita notturna.

Durante queste operazioni, i Carabinieri hanno controllato 45 veicoli e identificato oltre 60 persone. Le verifiche non si sono limitate alla semplice identificazione, ma hanno incluso anche controlli approfonditi sulla conformità alla normativa del Codice della Strada. Sono state rilevate alcune infrazioni, in particolare relative a comportamenti di guida ritenuti pericolosi per la sicurezza stradale.

Oltre ai controlli stradali, le forze dell’ordine hanno anche concentrato la loro attenzione su altre situazioni critiche. In due casi, infatti, sono stati segnalati all’autorità competente due giovani stranieri, di 21 e 23 anni, trovati in possesso di una piccola quantità di sostanze stupefacenti, nello specifico hashish. Questi episodi hanno portato alla segnalazione dei due come assuntori di droga, con conseguenti misure previste dalla legge.

In un altro episodio, un cittadino italiano di 45 anni è stato sottoposto a controllo dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. L’uomo è risultato positivo all’alcol test, con un tasso alcolico appena superiore al limite consentito dalla legge. Questo ha comportato una sanzione amministrativa, evidenziando ancora una volta l’importanza dei controlli stradali come mezzo di prevenzione.

Le operazioni condotte dai Carabinieri di Città di Castello hanno avuto un impatto positivo sulla comunità locale, contribuendo a migliorare la percezione di sicurezza tra i cittadini. La presenza visibile e costante delle forze dell’ordine sul territorio ha funzionato non solo come strumento di prevenzione, ma anche come deterrente efficace contro comportamenti illeciti.

Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza pubblica e di prevenire ulteriori reati. La collaborazione tra le varie unità dei Carabinieri continuerà ad essere fondamentale per garantire un controllo capillare del territorio e per rispondere prontamente alle esigenze di sicurezza della popolazione.

In sintesi, i recenti interventi dei Carabinieri hanno dimostrato l’efficacia delle operazioni di controllo mirate, sia per quanto riguarda la prevenzione dei reati sia per il mantenimento dell’ordine pubblico. La risposta positiva della popolazione testimonia l’importanza di tali iniziative nel rafforzare la sicurezza percepita e reale nei comuni di Città di Castello, San Giustino e Citerna.