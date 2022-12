Controlli furti in abitazione polizia di Stato ferma quattro stranieri

Controlli furti – Con la recrudescenza del fenomeno dei furti in abitazione, sono stati intensificati – su disposizione del Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai – i posti di controllo e, in generale, i servizi di controllo del territorio al fine di monitorare gli automobilisti in transito sulle principali vie d’accesso del capoluogo e delle città della provincia.

Nell’ambito di questi servizi, nella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Città di Castello hanno fermato quattro persone a bordo di un’auto con targa svedese, identificati per cittadini croati, provenienti da fuori regione.

Sentiti in merito alla loro presenza in città, non sono riusciti a fornire una motivazione convincente. Per questo motivo, sono stati sottoposti a perquisizione – estesa anche al veicolo – che ha dato esito negativo.

Dalle verifiche degli operatori è emerso che erano gravati da precedenti di polizia per furto in appartamento e rapina. Il conducente, inoltre, risultava essere privo della patente di guida perché mai conseguita.

Gli agenti hanno quindi contestato la violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada comminando una sanzione pecuniaria di 5100 euro. Non potendo poi il conducente provvedere all’immediato pagamento della sanzione – così come previsto dalla normativa in materia – è stato disposto anche il fermo amministrativo del veicolo a tempo indeterminato con affidamento dello stesso, in giudiziale custodia, a una ditta autorizzata.

I controlli proseguiranno e verranno intensificati per tutto il periodo natalizio.