Chiama o scrivi in redazione

Controlli di Pasqua della Polizia di Città di Castello, un arresto e un’espulsione

Il personale del Commissariato di Città di Castello nelle giornate delle festività pasquali e quelle immediatamente precedenti, ha intensificato i controlli per prevenire la diffusione pandemica da Covid-9 e i fenomeni di microcriminalità. L’attività svolta dai primi giorni di aprile fino al giorno di Pasquetta si è conclusa con notevoli risultati che comunque hanno accertato un’ampia collaborazione da parte della cittadinanza anche a fronte degli appelli diffusi dalle varie Autorità.

© Protetto da Copyright DMCA

La costante presenza sul territorio ha permesso di rintracciare nel comune di Umbertide un cittadino straniero pregiudicato, di 31 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Perugia, dovendo scontare una pena definitiva di mesi 2 e giorni 20. Allo stesso è stato notificato il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

A Città di Castello, invece, è stata rintracciata una cittadina domenicana sprovvista del permesso di soggiorno. A seguito dei controlli effettuati sono stare venivano avviate a carico della donna le procedure di espulsione dal territorio nazionale.

Denunciate all’Autorità Giudiziaria due persone, la prima per violazioni su sostanze stupefacenti, l’altra per maltrattamenti in famiglia.