Controlli a Umbertide. Ragazzi trovati con coltelli e droga

23 Agosto 2025 Cronaca, Ultime notizie, Umbertide 0
Un giovane denunciato per possesso di un coltello e uno segnalato per droga

I Carabinieri della Stazione di Umbertide hanno messo in atto dei controlli notturni in quel centro atti a prevenire e contrastare lo spaccio di stupefacenti e la violenza giovanile. In tale contesto sono stati sottoposti a controllo numerosi ragazzi che affollavano le vie cittadine e i locali pubblici.

Uno di questi, un 23enne del posto, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto di genere proibito e per questo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Perugia.

Un altro, 24enne originario del Marocco ma da tempo residente in Valtiberina, è stato invece trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e per questo è stato segnalato alla Prefettura di Perugia quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Numerosi anche i mezzi controllati, compresi i ciclomotori, nei confronti dei quali sono state elevate alcune contravvenzioni inerenti alla non conformità delle marmitte che provocano eccessivi rumori.

