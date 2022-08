Search for: Search Button

Contributi economici per famiglie numerose, almeno quattro figli. Come fare per le domande?

“Da oggi fino al 4 settembre 2022 le famiglie con almeno quattro figli che risiedono nei comuni della Zona Sociale 1 dell’Alta Valle del Tevere potranno ottenere un sostegno economico per crescerli ed educarli”. Lo comunica l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Città di Castello in qualità di capofila della Zona Sociale 1, dando notizia della pubblicazione all’albo pretorio online dell’ente (https://jcitygov.comune. cittadicastello.pg.it/web/ trasparenza/albo-pretorio) dell’avviso che mette a disposizione risorse economiche erogate dalla Regione Umbria per oltre 15 mila euro destinate alle famiglie numerose con almeno quattro figli (conviventi, con età inferiore a 26 anni, di cui almeno un minore di 18 anni) che abitano nei comuni dell’Altotevere: Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide.

Per l’anno 2022 l’ammontare del contributo economico per gli aventi diritto sarà pari ad 150 euro per ogni figlio minore presente nel nucleo familiare. I sostegni saranno assegnati fino a esaurimento della disponibilità, in base a una graduatoria che sarà stilata attribuendo un punteggio di massimo di 100 punti con riferimento alla situazione familiare risultante dalla valutazione dell’ISEE (non superiore ai 36 mila euro); della presenza di figli in condizione di disabilità; dalla vulnerabilità del nucleo familiare; dagli anni di residenza in Umbria, almeno pari a cinque.

Gli interessati potranno inviare la richiesta di ammissione al contributo esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modello reperibile nella sezione “Domande online” della homepage del portale istituzionale del Comune di Città di Castello (https://www.comune. cittadicastello.pg.it) e allegando una copia del documento di identità in corso di validità. La richiesta di contributo dovrà essere redatta solo dall’intestatario dell’istanza e potrà essere presentata una sola volta e da un solo componente per ogni nucleo familiare. Per informazioni sui requisiti di ammissibilità i cittadini potranno rivolgersi al Segretariato Sociale del Comune di Città di Castello (075.8529378 – 075.8529438 – 075.8529437) e al Servizio amministrativo Politiche Sociali dell’ente (075.8529338).