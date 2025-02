Consiglio Comunale di Città di Castello omaggia Luigi Chieli

Consiglio Comunale – In occasione dell’apertura della seduta ordinaria di ieri, il consiglio comunale di Città di Castello ha dedicato un minuto di silenzio in memoria di Luigi Chieli, ex dipendente comunale e figura di spicco della vita pubblica locale. Per quasi trent’anni, Chieli ha guidato il Circolo “Luigi Angelini” e ha contribuito attivamente come sindacalista nella CISL e come presidente del Distretto Scolastico di Città di Castello. Durante il suo mandato, ha promosso eventi come il concorso musicale nazionale “Enrico Zangarelli” e la “StraSanflorido”.

Il sindaco Luca Secondi ha proposto questo omaggio in ricordo del contributo significativo di Chieli alla comunità, sottolineando il suo ruolo influente nel mondo scolastico, sindacale e culturale. Secondi ha espresso il proprio apprezzamento per la poliedrica personalità di Chieli e ha offerto le condoglianze alla famiglia a nome dell’amministrazione comunale e della comunità tifernate.

Il presidente del consiglio comunale Luciano Bacchetta e la capogruppo di Castello Cambia Emanuela Arcaleni si sono uniti al sindaco nel ricordare Chieli. Arcaleni ha evidenziato il contributo di Chieli non solo nel mondo della scuola, ma anche nella promozione culturale della città.

Il capogruppo della Lega Valerio Mancini ha ricordato il periodo in cui Chieli ha svolto il ruolo di segretario della commissione consiliare Controllo e Garanzia, sottolineando la trasparenza, l’onestà e l’empatia di Chieli. Mancini ha esteso le condoglianze alla famiglia, riconoscendo l’importanza di Chieli per la comunità tifernate.

Anche il capogruppo di Castello Civica Andrea Lignani Marchesani ha voluto omaggiare Chieli, mettendo in risalto il suo impegno nell’animazione della vita cittadina. Inoltre, Marchesani ha esteso il cordoglio alla famiglia di Benito Davanzati, storico edicolante di piazza Matteotti e calciatore con un passato significativo nelle squadre locali come il Città di Castello, Perugia, Spal, Pisa, Pontedera e Figline. Marchesani ha sottolineato come Davanzati abbia rappresentato autenticamente la comunità tifernate.

Marchesani ha concluso affermando che, nonostante il regolamento del consiglio comunale non permetta ulteriori minuti di raccoglimento, ritiene giusto ricordare anche Davanzati per il suo contributo alla città.