Concluse indagini per falsità ideologica in atto pubblico

Concluse indagini – La Procura della Repubblica di Perugia, diretta dal dottor Raffaele Cantone, ha chiuso le indagini relative alle ipotesi di reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico nella Città di Castello. Dopo un’indagine delegata dalla Procura al Comando di Polizia Locale di San Giustino, è stato notificato l’avviso delle conclusioni di indagini preliminari nei confronti di un uomo residente nella Valtiberina, classe 1992, che è titolare di una ditta operante nel settore della vendita ambulante al dettaglio nel mercato settimanale.

di Marcello Migliosi

Durante l’attività investigativa, la Polizia Locale di San Giustino, su incarico della Procura diretta dal dottor Cantone, ha scoperto che l’uomo, in relazione alla sua attività nel mercato settimanale, era assegnatario di un posteggio concesso dal Comune di San Giustino. Tuttavia, nel corso degli approfondimenti, è emerso che in passato aveva presentato certificati medici falsi al Comune attestando patologie mediche che impedivano l’attività lavorativa. Inoltre, è stato scoperto che, nello stesso periodo in cui presentava i certificati medici al Comune, svolgeva un’altra attività lavorativa per conto di una ditta di trasporti.

Alla conclusione dell’attività investigativa, sono stati contestati i reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e falsità ideologica per induzione nei confronti del pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Con la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, l’indagato avrà la possibilità di presentare la propria posizione, anche attraverso il suo avvocato difensore, in merito ai fatti contestati.