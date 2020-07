Concerto della ripartenza e solidarietà con Roby Facchinetti a Trestina

Musica e solidarietà. Prima di salire sul palco per il concerto della ripartenza e solidarietà Roby Facchinetti non ha mancato di salutare i sui tanti fan e posare per le foto di rito. In segno di ospitalità e riconoscimento gli organizzatori della serata “sold out” sul manto erboso dello stadio Casini di Trestina, il Presidente e vice presidente dello Sporting Club Trestina (che hanno ideato e organizzato assieme a Sogepu, comune e tanti sponsor il riuscito concerto) Leonardo Bambini e Valerio Galizi hanno donato al tastierista dei Pooh, icona della musica italiana, un libro sulla storia della società sportiva.

Fuori programma subito dopo anche con un noto imprenditore del comprensorio, Giuliano Martinelli, fresco di nomina a cavaliere che ha fatto omaggio a Facchinetti di alcuni “pezzi” di tartufo estivo di grande effetto e profumo quale simbolo e ricordo delle eccellenze del territorio.

“Grazie per l’ospitalità e per questa bella serata insieme in musica con il ricordo doveroso per chi ha sofferto in questo periodo di emergenza e per coloro che in prima linea hanno combattuto ogni giorno per tutelare la nostra salute”, ha dichiarato l’artista prima di salire sul palco e tuffarsi con il suo memorabile repertorio nei ricordi e passioni del pubblico presente.

Fan da tutta Italia e dalla regione per lui. Il sindaco luciano bacchetta e gli assessori Massimo Massetti e Luca Secondi hanno ringraziato gli organizzatori e tutti coloro che hanno reso possibile una bella serata in musica ed in sicurezza. Parte dell’incasso sarà devoluto alla Asp “Muzi Betti” uno dei simboli assieme all’ospedale di questi mesi di emergenza che abbiamo vissuto.

“Grazie alla Prefettura di Perugia, alla Questura, alle forze dell’ordine, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, Croce Bianca, al comune, alla Sogepu e ai tanti sponsor siamo riusciti a mettere in piedi un evento da tutto esaurito con richieste di biglietti dai fans di Facchinetti sparsi in Italia”, hanno concluso Bambini e Galizi.