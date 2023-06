Comune e forze dell’ordine in campo nel segno dell’amicizia e della solidarietà

Ogni giorno in prima linea al servizio della città, tutori della legge e amministratori comunali saranno insieme anche nel nome dello sport, del calcio in particolare, passione che unisce tutti e che, con il secondo “Torneo in Amicizia” in programma venerdì 16 giugno alle ore 15.00 allo stadio comunale Corrado Bernicchi con ingresso libero, permetterà di condividere anche momenti di divertimento, oltre ai doveri di tutela della legalità e della sicurezza nell’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. Con la partecipazione della Guardia di Finanza, che si aggiungerà alle selezioni dei Carabinieri e della Polizia di Stato già protagoniste l’anno scorso insieme alla rappresentativa del Comune, quest’anno andrà in scena un quadrangolare inedito, nel quale nessuno ci starà a perdere e la vittoria sarà contesa fino all’ultimo calcio al pallone.

Lo spirito di sana competizione che circonda l’evento è stato percepibile nella conferenza stampa di presentazione del torneo, nella quale il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo Sport Riccardo Carletti, che saranno tra i primi a schierarsi in campo con la divisa dell’amministrazione comunale, hanno sottolineato l’amicizia e la voglia di stare insieme che caratterizza l’iniziativa.

“Un modo che piace a tutti per coltivare, anche al di là delle responsabilità e dei compiti che ci vedono quotidianamente impegnati, le relazioni umane che sono alla base di un lavoro al servizio della comunità di Città di Castello che viene assicurato ogni giorno con grande spirito di collaborazione e sintonia”, hanno spiegato Secondi e Carletti, nel presentare l’evento insieme al comandante della stazione dei Carabinieri di Città di Castello Fabrizio Capalti, al vicedirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello Dario Lemmi e al comandante della tenenza della Guardia di Finanza di Città di Castello Daniele Maggioni. Anche i rappresentanti delle forze dell’ordine hanno sottolineato la condivisione dello spirito dell’iniziativa e il piacere di ritrovarsi insieme in un contesto sportivo che è ideale per favorire la conoscenza reciproca e la sintonia, valori aggiunti nell’esercizio delle rispettive responsabilità nei confronti della collettività.

Alla partita è preannunciata la partecipazione del questore di Perugia Giuseppe Bellassai, che già l’anno scorso fu tra i protagonisti in campo con la maglia numero 10 della Polizia di Stato. Grande curiosità accompagna la composizione delle squadre, nella quale sia l’amministrazione comunale che le forze dell’ordine cercheranno di selezionare le forze migliori per cercare di vincere il torneo.

Il sorteggio che si è volto a margine della conferenza stampa ha stabilito gli accoppiamenti delle partite che decreteranno le due finaliste: i Carabinieri giocheranno con la Guardia di Finanza, mentre la Polizia di Stato se la vedrà con la rappresentativa del Comune. Alla cerimonia di proclamazione della selezione vincitrice parteciperanno anche Marco Brozzi e Lorenzo Giornelli di Ceramiche Noi, la cooperativa tifernate simbolo internazionale della resilienza, che ha realizzato piatti speciali per occasione.

La presenza dell’azienda, che un mese fa nell’ambito della manifestazione “Buongiorno Ceramica” fu protagonista di una gara di solidarietà insieme ai maestri ceramisti locali in favore di Faenza, si lega anche alla finalità benefica del Torneo in Amicizia: nell’ambito della manifestazione saranno infatti raccolte le donazioni libere dei giocatori in campo, del pubblico in tribuna e di chiunque voglia dare il proprio contributo. I proventi saranno devoluti in favore delle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna, in particolare di Cesena, realtà con la quale da decenni Città di Castello intreccia rapporti economici e commerciali, ma anche sportivi, grazie alla stretta e consolidata sinergia nel segno dell’equitazione tra Ippodromo del Savio e Mostra Nazionale del Cavallo. A concludere il torneo sarà l’immancabile “terzo tempo” nel segno del piacere della tavola, con una conviviale che raccoglierà tutti i protagonisti della serata nella club house dello stadio Bernicchi.