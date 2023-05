Compra auto online, ma venditore lo froda e sparisce con le caparre

Tramite la messaggistica di una piattaforma di compravendita erano riusciti a “vendere” un’automobile e a farsi accreditare delle somme di denaro sui propri conti correnti. È stato quando il venditore – poi identificato come un cittadino italiano, classe 1995 – si è reso irreperibile che la vittima, un uomo di 44 anni, ha realizzato di essere stata raggirata.

Preso atto della truffa, l’uomo si era poi recato presso gli uffici del Commissariato di Città di Castello per sporgere querela. Agli agenti ha raccontato di aver risposto a un annuncio visualizzato sulla bacheca di un sito di acquisti e interessato aveva contattato l’uomo.

Una volta acquisite le coordinate bancarie del venditore, il 44enne aveva provveduto ad effettuare un bonifico di 200 euro a titolo di caparra. Qualche giorno più tardi, il 27enne l’aveva ricontattato per chiedere un ulteriore bonifico – questa volta a favore di un altro beneficiario, suo socio in affari – per le spese relative al passaggio di proprietà. Da quel momento non era più riuscito a mettersi in contatto con il presunto venditore.

Dopo aver acquisito tutti gli elementi e le informazioni utili, i poliziotti hanno immediatamente dato avvio alle indagini per risalire agli intestatari dei conti correnti che, individuati, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa in concorso.