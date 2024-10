Commissione su Sogepu, in arrivo assemblea straordinaria dei soci

Nel corso della seduta del consiglio comunale di Città di Castello del 30 settembre, il sindaco Luca Secondi ha annunciato la prossima convocazione della Commissione Controllo e Garanzia. La riunione, prevista per il 16 ottobre, sarà preceduta da un’assemblea straordinaria dei soci di Sogepu per valutare la situazione gestionale dell’azienda, coinvolta in una vicenda giudiziaria. Secondi ha evidenziato che, pur esistendo un aspetto politico nella vicenda, è fondamentale separare le questioni legali dalle valutazioni sulla gestione aziendale.

Il sindaco ha sottolineato come Sogepu sia cresciuta e sviluppata nel corso del tempo, operando su affidamenti tramite gara e con controlli che non hanno mai rivelato irregolarità amministrative. Secondi ha invitato a concentrarsi sugli aspetti gestionali, evitando di mescolare il dibattito politico con la sfera giudiziaria, che rimane di competenza degli organi preposti.

L’assemblea straordinaria sarà preceduta da:

Riunione della Commissione Controllo e Garanzia il 16 ottobre

Assemblea dei soci di Sogepu per valutare il futuro gestionale

La capogruppo di Castello Cambia, Emanuela Arcaleni, ha accolto con favore l’impegno del sindaco per la convocazione della Commissione e ha insistito sulla presenza del consiglio di amministrazione di Sogepu alla riunione. Pur riconoscendo che l’aspetto giudiziario non sarà al centro della discussione, Arcaleni ha posto l’accento sulle conseguenze politiche della situazione, soprattutto in relazione ai lavoratori di Sogepu e Sogeco. Secondo la consigliera, la questione dei vertici di Sogeco, al momento esautorati, solleva il tema delle responsabilità politiche, che devono essere affrontate con chiarezza.

Arcaleni ha espresso perplessità sulla gestione di Sogeco e ha criticato il fatto che la società sia stata affidata a una gestione con poteri quasi illimitati. Ha inoltre ricordato di aver avanzato in passato dubbi sui controlli interni, mettendo in discussione la costituzione di Sogeco. La consigliera ha chiesto se qualcuno sia disposto a fare autocritica sulla mancanza di supervisione, in particolare riguardo alle attuali indagini giudiziarie.

Da parte sua, il capogruppo del Partito Democratico, Gionata Gatticchi, ha chiesto di chiarire cosa si intenda per responsabilità politica, evidenziando che è legittimo criticare politicamente, ma che il dibattito non dovrebbe degenerare in attacchi personali. Gatticchi ha invitato tutti a mantenere la correttezza istituzionale nel dibattito all’interno della Commissione Controllo e Garanzia.

Anche il capogruppo di Castello Civica, Andrea Lignani Marchesani, ha criticato l’idea di attribuire le responsabilità agli organi di controllo. Secondo Lignani Marchesani, il Collegio dei revisori dei conti di Sogepu avrebbe potuto intervenire in passato su alcune spese e consulenze fuori mercato, ma non lo ha fatto. Ha inoltre chiarito che l’Organismo di Vigilanza non ha competenza sul flusso di denaro oggetto dell’indagine, poiché la questione riguarda una consulenza tra un’azienda privata e un soggetto pubblico.

Il consigliere di Unione Civica Tiferno, Filippo Schiattelli, ha aggiunto un appello alla responsabilità nel confronto politico, sottolineando l’importanza di salvaguardare gli interessi della città e dei lavoratori di Sogepu. Schiattelli ha espresso preoccupazione per il rischio di divisioni all’interno del dibattito, invitando a evitare logiche di parte e a concentrarsi sul superamento delle attuali difficoltà.

Infine, il sindaco Secondi è intervenuto nuovamente per ribadire che i controlli interni a Sogepu non hanno mai rilevato problemi, e ha ribadito l’importanza di mantenere separati i fatti giudiziari dalle questioni politiche e gestionali.