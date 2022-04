Città di Castello, visite guidate a San Domenico e a San Francesco

L’Associazione Chiese Storiche, in occasione della Santa Pasqua, farà il servizio di accoglienza, per i fedeli ed i pellegrini, presso le chiese di San Domenico e di San Francesco, edifici unici e particolari che hanno segnato la storia, la fede e l’arte della città e della valle, proiettandole in una dimensione internazionale.

Fonte Ufficio Stampa

Diocesi di Città di Castello

Le visite guidate saranno realizzate con l’obiettivo di far conoscere gli spazi e, in particolare, le persone che in questi luoghi hanno lasciato un segno indelebile: Santa Margherita, il Beato Pietro da Tiferno e grandi artisti come Luca Signorelli, Raffaello Sanzio e Giorgio Vasari.

I volontari saranno a disposizione di chi vorrà visitare le chiese nelle seguenti date:

Giorni orario Chiesa 14-apr 10,00-11,30 San Francesco 14-apr 16,00-18,00 San Domenico 15-apr 10,00-12,00 San Francesco 15-apr 10,00-12,00 San Domenico 16-apr 10,00-12,00 San Francesco 16-apr 10,00-12,00 San Domenico

Gruppi o persone che, dopo le date sopra riportate volessero fare una visita, accompagnati dai volontari dell’associazione, potranno rivolgersi alla segreteria dell’associazione per concordare giorno e ora (indirizzo email: beniculturali@diocesidicastello.it ).

Colgo l’occasione performulare a tutti, a nome dell’Associazione, l’augurio di una Buona Pasqua.

Il Presidente Paolo Bocci