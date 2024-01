Città di Castello, una città di sportivi

2023 primato inedito di una comunità

appassionata di sport



Una città di sportivi dove un tifernate su tre scende in campo, in palestra, per strada o in acqua e indossa scarpe da ginnastica, tuta e calzoncini tutto l’anno. Nel 2023, il primato inedito di una comunità appassionata di sport con 14mila praticanti impegnati a livello agonistico o amatoriale in una delle circa 40 discipline fruibili nel territorio attraverso oltre 100 società. I numeri del bilancio dell’attività 2023 dell’assessorato comunale dello sport aggiungono ulteriori motivi di soddisfazione. Nei 12 mesi appena trascorsi, gli impianti sportivi, 37 di propria competenza (stadi, palazzetti, palestre e strutture diverse del territorio comunale come le piscine comunali e la pista d’atletica) hanno registrato, infatti, 242.000 presenze di utenti, per 29mila ore, con 6.536 giorni complessivi di apertura, arco di tempo di gran lunga superiore rispetto al passato.

«Il comune di Città di Castello, sostiene lo sviluppo delle attività sportive e ricreative e del tempo libero, anche nelle sue forme spontanee, quale mezzo di coesione, di crescita e di aggregazione sociale. Lo sport è parte integrante del welfare di comunità che da sempre ha caratterizzato la città e l’azione amministrativa del comune. L’Amministrazione Comunale concorre in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative attraverso la massima fruibilità degli impianti da parte di cittadini, associazioni e società sportive, federazioni, enti di promozione sportiva e scuole, affinché tutti possano accedere all’attività sportiva mantenendo operative e ben curate le strutture adibite alla fruizione». E’ quanto ha dichiarato con soddisfazione l’assessore allo Sport, Riccardo Carletti.

«Le realtà e l’associazionismo sportivo di Città di Castello sono molto variegati e offrono numerose opportunità attraverso diverse Asd e Ssd favorendo e sostenendo molte discipline in stretta collaborazione con l’Assessorato ed il Servizio Sport. L’azione amministrativa dell’Assessorato allo Sport nell’anno 2023 si è sviluppata innanzitutto nel sostegno dell’attività sportiva attraverso l’approvazione di tariffe d’uso degli impianti sportivi (DGC 75 del 28.04.2023) che, seppur riviste, permettono l’accesso agli stessi a costi agevolati, – ha aggiunto l’assessore – con la conferma ad esempio della riduzione tariffaria del 50% per le attività praticate dai soggetti minori di 18 anni. Nel primo semestre 2023 si è assistito ad un incremento delle attività da parte di quasi tutte società e associazioni sportive del territorio, nonché dei gruppi amatoriali che storicamente utilizzano gli impianti sportivi di proprietà comunale e le palestre delle istituzioni scolastiche».

«Le diverse discipline e quindi le differenti tipologie di utenza sono state supportate nell’utilizzo dei 37 impianti sportivi di propria competenza, la cui gestione è affidata a vari soggetti. Come da regolamento a giugno 2023 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’uso annuale e occasionale degli impianti sportivi comunali e delle palestre in orario extrascolastico per l’anno sportivo 2023/2024. Attraverso una procedura interamente telematica alla data di scadenza sono state presentate 34 istanze e rilasciate circa 65 autorizzazioni all’uso stagionale degli impianti sportivi. L’ufficio inoltre autorizza all’uso gli istituti scolastici richiedenti per l’attività motoria dei propri studenti consentendo alle scuole attraverso la loro autonoma organizzazione l’uso degli spazi in orario scolastico secondo le loro esigenze. Nel 2023 sono state sottoscritte le nuove convenzioni degli impianti sportivi Ciclodromo Comunale “R. Amantini” di Viale Europa e il Bocciodromo di Cerbara, affidati ai gestori a seguito di procedimenti di evidenza pubblica. Gli impianti natatori nel complesso sono stati attivi e hanno effettuato buon numero di giornate di utilizzo con elevato numero di presenze in crescita rispetto ai dati 2022. Così anche per gli impianti di tennis dove sono stati effettuati lavori di manutenzione e si è provveduto alla sostituzione della copertura dell’impianto ed al rifacimento dei piani di gioco e dell’impianto elettrico per una maggiore efficienza e miglior fruibilità dell’impianto di tennis sul sintentico. La pista di atletica “A. Monti” nel 2023 è stata utilizzata durante tutto l’arco dell’anno con una apertura la pubblico di sei giorni alla settimana permettendone un utilizzo elevato. Tutto l’anno è stata garantita la disponibilità della pista anche agli atleti appartenenti alle diverse società di running, con la presenza di personale formato all’uso del DAE. Durante l’anno scolastico l’impianto è stato altresì messo a disposizione ed utilizzato dalle scuole della città per le attività motorie curriculari. Il complesso dello Stadio Comunale “C. Bernicchi”, antistadio “A. Agostinelli” ed il campetto sono stati utilizzati sia per il loro utilizzo primario che per manifestazioni cittadine quali: la festa rionale di “San Giacomo” o ospitando la tappa del campionato di italiano Droni (giugno) e la riedizione di “Giochi senza Frontiere” (luglio). L’impianto in erba artificiale “Aldo Agostinelli” è stato sottoposto a migliorie tecniche necessarie come la spazzolatura del terreno di gioco e sarà utilizzabile fino al 12 settembre 2024, scadenza della sua omologazione. I campi sportivi “Mattonata” e “Pesci d’oro” hanno avuto un incremento di attività sulle fasce giovanili e sono oggetto di manutenzione straordinari degli impianti di riscaldamento al fine di ammodernare la dotazione garantendo il loro funzionamento. Le palestre scolastiche (ITCG – IPSCT – PASCOLI – ALIGHIERI – IPSIA) sono state utilizzate in un modo più razionale al servizio delle associazioni sportive tenendo altresì conto che questa stagione sono occupati spazi d’uso anche nella fascia oraria 21.00/23.00. I Palazzetti dello Sport di Via Engels (sala A e sala B) sono stati utilizzati in modo corretto da varie discipline con vari utilizzi si segnale la manifestazione a livello internazionale di AIKIDO. Il Palazzetto dello Sport di Trestina e la palestra dell’Istituto Comprensivo “A. Burri” di Trestina sono stati utilizzati dalle società che fanno capo alla zona sud del comune. Le Associazioni che hanno usufruito nell’anno dell’uso delle palestre scolastiche e del Palazzetto dello Sport e della Pista di atletica in orario pomeridiano per svolgere attività sportive sono state complessivamente 16 e hanno coinvolto atleti di tutte le età, dai bambini ai ragazzi ed atleti adulti».

«Motivo di orgoglio e gratitudine infine per l’assessorato allo sport è stato l’incremento dell’attività delle società sportive che fanno riferimento alle discipline praticate dalle persone con disabilità che tra l’altro hanno ottenuto lusinghieri riconoscimenti in ambito nazionale a testimonianza del connubio sempre più stretto fra sport, sociale e comunità locale, un vero e proprio fiore all’occhiello di Città di Castello. “Chiuso nel migliore dei modi il 2023 – ha sottolineato l’assessore Riccardo Carletti – il nuovo anno ci vedrà impegnati nel consolidare e migliorare i risultati raggiunti grazie alla preziosa collaborazione di Polisport, delle istituzioni provinciali e regionali, del Coni con il suo presidente Domenico Ignozza, di tutte le federazioni sportive e le associazioni di tantissime discipline sempre in prima linea a collaborare per il bene dei cittadini. Il 2024 sarà anche l’anno di importanti interventi strutturali sulle piscine comunali, sul campo in sintetico, “Aldo Agostinelli” e sul ciclodromo “Renato Amantini”».