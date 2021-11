Città di Castello Pallavolo, Serie C femminile, vince contro Ellera

Campo ostico e difficile quello di Ellera ma il Città di Castello riesce dopo oltre due ore e mezza ad avere la meglio su una combattiva e coriacea formazione di casa.

Le tifernati dei tecnici Brizzi e Ranieri propongono il solito roster di partenza con le diagonali Nofri Onofri/Ioni, Pettinari e Monti in banda, Gnassi e Zampini al centro, Alivernini libero; inizio del primo set con un parziale incredibile, le ospiti sotto di otto punti a causa di molti errori in tutti i fondamentali; la rincorsa ed il recupero avvengono punto dopo punto fino ad arrivare al vantaggio di (25/24); si lotta su ogni pallone, set point in mano ma dopo lunghe azioni le padrone di casai, molto attive al centro ed in chiusura a muro, ottengono la vittoria (29/27); coach Brizzi nel corso del set ha inserito come opposto la Rellini per la Ioni.

Nella seconda frazione c’e molto equilibrio sino al 18 poi un allungo delle tifernati crea un buon gap ma Ellera torna avanti (21/20); Brizzi cambia il palleggiatore, in campo la Coltrioli e le ragazze biancorosse non sbagliano più nulla ed il set di chiude 21/25 con gli ultimi due punti della Monti; in campo anche in questo parziale da metà set Rellini ma questa volta in banda per la Pettinari.

Tornati in equilibrio, la squadra di Brizzi nel terzo set riesce piano piano a distaccare le avversarie costringendo mister Tomassettii a fermare due volte la partita;. le biancorosse sono concentrate ed in palla ed il set è vinto (1/2). Come sempre in questi casi un po’ di rilassamento mentale e qualche colpo giocato con superficialità lasciano strada nella quarta frazione al più determinato team perugino che allunga ed impatta portando la gara al tie-break; vane le varie rotazioni di atlete effettuate dal tecnico tifernate.

Quinto set imprevedibile; ace, ace, punto ed ace ed il Città di Castello vola; Ellera si rifà sotto ma al cambio campo sono le tifernati ad essere ancora avanti (8/5); il team di mister

Tommasetti prova a reagire ma senza risultato e la partita arride alle biancorosse del team manager Mandrelli euforico a fine gara.

Perugia –Ellera di Corciano, 06/11/2021 ore 21,15 palasport

ELLERA VOLLEY – CITTA’ DI CASTELLO ……. 2 / 3

(29/27 – 21/25 – 16/25 – 25/20 – TB 9/15)

ELLERA VOLLEY:

CITTA’ DI CASTELLO:. Ioni Alice 11, Alivernini Elena (L1), Gnassi Ilaria 14, Puletti Aurora, Pettinari Ester, Monti Eleonora 18, Nofri Onofri Federica 1, Lucaccioni Giulia, Zampini Martina 7, Rellini Valeria 6, Coltrioli Giorgia, Pettinari Francesca 10, Braccini Claudia (L2) . All. Brizzi Enrico – ass. Ranieri Raffaella – dir. Mandrelli Maurizio

Arbitri: D’Auria – Lupattelli – segnapunti Biancalana