Città di Castello pallavolo, la Serie C Femminile

Nel giorno della festa del patrono della nostra Città San Florido, al palaioan l’incontro di pallavolo del campionato di serie C femminile stava andando per il verso giusto con due squadre che si affrontavano a viso aperto ma con le tifernati sempre avanti a gestire la gara. L’andamento dei primi due set era favorevole alle padrone di casa che riuscivano a concludere vittoriose con buone giocate ed un ottima correlazione muro-difesa.

di Valerio Mancini

Incisivo il servizio ed entusiasmo positivo. Ma, gli imprevisti arrivano sempre quando non li aspetti e questa volta davvero particolari; all’inizio del terzo set il tecnico tifernate Brizzi non può schierare la centrale Zampini per un risentimento al ginocchio (da valutare) ed inserisce Puletti rientrata in settimana da un intervento che l’ha tenuta fuori sin dall’inizio stagione; ma, quando si dice la sfortuna, dopo poche giocate anche la palleggiatrice Nofri/Onofri subisce una distorsione alla caviglia che la toglie dalla competizione; (da valutare dopo la nottata).

Entra la giovane Coltrioli ma la squadra subisce comunque uno scossone negativo e perde di concretezza e coesione; qualche sbandamento ed i tecnici provano con varie rotazioni delle atlete a disposizione a tamponare e contrastare la crescita delle spoletine che colgono l’occasione per allungare e vincere il set.

La squadra è frastornata e demoralizzata e non produce nessuna reazione atta a ribaltare il momento negativo dove le avversarie, gestite da un ottima Monaci in regia, sfuttano l’occasione ed impattano.

Da una partita quasi vinta si gioca ora il tie-break ed il quinto set inizia con una lotta punto a punto; al cambio di campo lo Spoleto è avanti ma Città di Castello e li incollato; si giocano palle importanti ma le ragazze di Gargagli sono cariche, ci credono maggiormente e strappano una vittoria insperata dopo aver perso i primi due set.

Ora c’è da rimboccarsi le maniche, verificare gli infortuni, e poi tornare ad allenarsi per prepararsi alla prossima partita in trasferta a Narni.

Città di Castello, 13/11/2021 ore 17.30 palasport Andra Joan

CITTA’ DI CASTELLO – SPOLETO MONINI ……. 2 / 3

(25/21 25/15 16/25 16/25 13/15)

CITTA’ DI CASTELLO:. Ioni Alice 6, Alivernini Elena (L1), Gnassi Ilaria 19, Puletti Aurora 1, Pettinari Ester 3, Monti Eleonora 16, Nofri Onofri Federica , Lucaccioni Giulia, Zampini Martina 3, Rellini Valeria 4, Coltrioli Giorgia, Pettinari Francesca 5, Braccini Claudia (L2), Nardi Marta. All. Brizzi Enrico – ass. Ranieri Raffaella – dir. Mandrelli Maurizio

SPOLETO MONINI: Ioveno, Eleuteri, Monaci, Natalini, Tulli, Porcu, Perelli, Mariano, Giovacchini, Sirci, Proietti, Toma, Natali (L1), Ponellini (L2). All. Gargagli – Dirigente: Allegretti.

Arbitri: Moretti – Santucci – segnapunti Caselli