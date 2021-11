Chiama o scrivi in redazione

Ancora disco rosso per la squadra del Città di Castello pallavolo

Ancora disco rosso per la squadra del Città di Castello pallavolo nella terza giornata del campionato regionale di serie C maschile; i giovani atleti di Radici & Nardi dimostrano miglioramenti ma ancora bisogna lavorare molto per poterli rendere giocatori di categoria.

di Valerio Mancini

L’approccio alla partita inizialmente è stato difficoltoso; nel primo set la squadra non è entrata in campo con atteggiamento consono e troppi timori e di conseguenza errori hanno portato alla perdita del set.

Pallavolo Città di Castello

Nel la seconda e terza frazione invece, dopo un richiamo energico dei mister, si è vista un’ottima reazione ed un giocare punto a punto fino alla fine di ogni set dove però è ancora mancata la stoccata vincente e conclusiva; la tecnica individuale è presente come il gioco di squadra ma bisogna creare ancora la mentalità vincente e determinata nei momenti topici e cruciali della gara.

Ora i tifernati avranno quindici giorni di tempo per prepararsi al meglio alla prossima partita dato che sabato riposeranno.

Sir Safety Monini Assisi…… 3

Città di Castello Pallavolo ….0

(25/12 25/23 25/23)

Sir Safety Monini Assisi :

Montini, Vagnetti, Auciello, Falorni, Muzhani, Basco, Brozzi, Modugno, Fossa, Diaferia, Palazzetti, Fiori (L1) Allenatore : Marco Taba Assistente : Filippo Rinaldi

Città di Castello Pallavolo :

Cesari, Magrini, Panizzi L. , Moscioni, Rovere , Cerrini (K) , Borghini (L1), Panizzi G. , Gennaioli, Polenzani, Medici, Pasqui, Rumori, Silvestrelli ( L2).

Allenatore : Andrea Radici Ass: Claudio Nardi Dirigenti : Marco Magrini- Ivano Gennaioli

Arbitri : Arbitri : Guerra Roberto- Ambrosi Roberto

Segnapunti : Palazzetti