Città di Castello pallavolo gioca una gara attenta e riporta il risultato pieno

Il Città di Castello pallavolo gioca una gara attenta e riporta il risultato pieno contro le perugine della pallavolo Perugia. Le tifernati presentano in cabina di regia Gobbi, (assente la Nofri Onofri) con in diagonale Ester Pettinari, in banda Monti e Francesca Pettinari, al centro Gnassi e Zampini (miglior realizzatrice tifernate con 16 punti) libero Alivernini; nel team ospite in campo la ex Aurora Fiorini, a Perugia per studi.

Nel primo set regna l’equilibrato risolto nel finale a favore delle perugine per un errore diretto in battuta delle ragazze di mister Brizzi ed una bella conclusione della Fiorini. Da evidenziare l’incisività in battuta da parte di Gobbi. Nella seconda frazione le tifernati sono determinate per trovare il pari ed è ottimo il contributo di una Monti incisiva e penetrante, al top con 10 punti realizzati. Le padrone di casa ottengono un gap di tre punti che portano fino alla fine e portano il risultato sul 1 a 1.

Ora il Città di Castello sale in cattedra ed il terzo set è vinto senza storia; si arriva anche ad un + 11, con punti dalle bande e progressiva crescita dei centri; buoni i turni in battuta della Gobbi (tre ace sullo stesso turno di battuta) e della Ioni. Le ospiti nel quarto set provano a reagire ma restano in equilibrio sino al sei poi le ragazze di Brizzi & Ranieri prendono le giuste distanze; un buon contributo anche da Giulia Lucaccioni brava nel difendere ma anche nel battere con due aces

realizzati. In seconda linea trova sempre maggior sicurezza e precisione Alivernini, brava nel supportare le compagne in azioni molto lunghe.

Vittoria meritata per le locali nonostante qualche assenza e qualche atleta non in perfette condizioni fisiche, il tutto al cospetto di una squadra veramente giovane che coach Paparelli sta facendo crescere molto bene. Con questa vittoria le biancorosse si assestano in terza posizione della classifica che domenica dovranno difendere e cercare di incrementare nell’insidiosissima trasferta a Fossato di Vico.

Città di Castello, 19/03/2022 ore 17.30 palasport Andra Ioan

CITTA’ DI CASTELLO – PERUGIA PALLAVOLO ……. 3 / 1

(22/25 – 25/22 – 25/17 – 25/12)

CITTA’ DI CASTELLO:. Ioni Alice 11, Alivernini Elena (L1), Gnassi Ilaria 13, Puletti Aurora, Pettinari Ester 2, Monti Eleonora 14, Gobbi Chiara 9, Lucaccioni Giulia 2, Zampini Martina 16, Coltrioli Giorgia, Pettinari Francesca 9, Braccini Claudia (L2), All. Brizzi Enrico – ass. Ranieri Raffaella – dir. Mandrelli Maurizio

PERUGIA: Torrisi. Di Matteo (L2). Michetti. Tomassoni. Patasce. Marconi. Fiorini. Bindella (L1) Carducci. Oliovevchio. Cucina. Stentella.

Allenatore Paparelli. Assistente Zino.

Arbitri: Marcelli e Pacifici.