Città di Castello Pallavolo, convincente vittoria per la squadra femminile

Nel turno infrasettimanale per il recupero dell’ottava giornata il Città di Castello è sceso nel parquet del palaAndreaIon contro il San Mariano pallavolo ed ha riportato una convincente vittoria nonostante le assenze di alcune giocatrici quali Nofri Onofri e Nardi ma con il brillante e convincente ritorno in regia di Chiara Gobbi, che anche se con pochi allenamenti con il gruppo, tornata solo ad inizio settimana ad “alzare” in biancorosso, è riuscita a far girare bene la squadra; completavano il roster iniziale con Ioni in diagonale, al centro Gnassi/Zampini, in banda Monti e Pettinari, libero Alivernini.

Fonte: Ufficio stampa

Città di Castello Pallavolo

Buono l’inizio del primo set con le tifernati che gestiscono bene e con le ospiti che si rendono pericolose con alcuni affondi dell’ ex Caterina Gradassi; il set comunque scivola via con vittoria e ottimo gap. Anche il secondo set viene vinto dalle biancorosse di mister Brizzi e Ranieri che compie lo strappo con un turno favorevole in battuta di Gnassi e buone conclusioni di Ioni e Zampini; chiude un attacco di Pettinari: 25/15.

La terza frazione segue le orme dei precedenti set anche se le ragazze di Okechukwu tentano di restare in gara ma molti errori ed una notevole determinazione tifernata per chiudere l’incontro non lascia scampo; due punti di Zampini chiudono la gara con il 25/18.

Ora con tutte le gare giocate dopo nove giornate vede il Città di Castello pallavolo terzo in classifica; Fossato – 26, Marsciano – 24, Città di Castello – 21, Spoleto – 20, Sir Assisi – 14, San Mariano – 14, Ellera – 14, Pallavolo Perugia – 12, Gubbio – 7, Sangemini – 6, Narni – 3, School Volley Perugia – 1.

Città di Castello, 15/12/2021 ore 20.45 palasport Andra Joan

CITTA’ DI CASTELLO – SAN MARIANO ……. 3 / 0

(25/10 – 25/15 – 25/18)

CITTA’ DI CASTELLO:. Ioni Alice, Alivernini Elena (L1), Gnassi Ilaria, Puletti Aurora, Pettinari Ester, Monti Eleonora, Moro Elisa, Lucaccioni Giulia, Zampini Martina, Rellini Valeria, Coltrioli Giorgia, Pettinari Francesca, Braccini Claudia (L2), Nardi Marta. All. Brizzi Enrico – ass. Ranieri Raffaella – dir. Mandrelli Maurizio

SAN MARIANO:

Gradassi. Castellani. Capretta. Mentrup. Santocchia. Guercino. Sabatini. Valdembrini. Castellani. Manferini.

Allenatore: Okechukwu – ass. Castellani – dir. Minciotti.