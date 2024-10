Città di Castello ospita il torneo di calcio dedicato all’eroe

Città di Castello ospita – Sabato 5 ottobre 2024, presso lo Stadio “Corrado Bernicchi” di Città di Castello (PG), si svolgerà il 14° Memorial Colonnello Valerio Gildoni, un torneo di calcio a 5 organizzato dall’International Police Association (I.P.A.). Questo evento commemorativo, che rappresenta un momento di unione tra le varie Forze di Polizia, si terrà con il patrocinio del Comune di Città di Castello e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. La manifestazione, inizialmente tenutasi in provincia di Vicenza, segna un’importante tappa di ricordo per un ufficiale prematuramente scomparso nell’adempimento del dovere.

Eventi principali

Data: Sabato 5 ottobre 2024

Luogo: Stadio “Corrado Bernicchi”, Città di Castello (PG)

Orario:

12:00 – Deposizione di una corona di fiori alla tomba del Colonnello Gildoni presso il Cimitero Monumentale

13:30 – Saluto delle Autorità Civili, Militari e Religiose

17:30 – Conclusione con la finalissima

Il torneo è dedicato alla memoria del Colonnello Valerio Gildoni, insignito della Medaglia d’Oro al Valore Militare per il suo eroismo. Gildoni ha perso la vita il 17 luglio 2009, mentre cercava di disarmare un uomo in stato di alterazione psicologica, dimostrando un eccezionale senso del dovere e coraggio.

Storia e significato

Il Memorial è nato nel 2009 a Longare (VI), e da allora ha visto la partecipazione di diverse forze di polizia e istituzioni, consolidando legami di amicizia e rispetto. Dal 2019, in occasione del decimo anniversario della scomparsa del Colonnello, il torneo ha avuto luogo per la prima volta a Città di Castello, la sua città natale. Quest’anno, in particolare, coincide con il 15° anniversario della sua morte, rendendo l’evento ancora più significativo.

Partecipanti

All’incontro parteciperanno rappresentative delle Forze di Polizia provenienti da:

Napoli

Caserta

Vicenza

Perugia

Vigili del Fuoco

Sarà presente anche una squadra mista composta da sindaci e amministratori locali dei comuni di Città di Castello e della provincia di Vicenza, insieme a rappresentanti dell’I.P.A. Umbria e della Croce Bianca Tifernate. Una formazione speciale del Rotary Club di Città di Castello parteciperà eccezionalmente a questa edizione.

Valori e obiettivi

Il Memorial si propone non solo di celebrare la memoria di Gildoni, ma anche di promuovere i valori di sportività e amicizia tra le Forze di Polizia. La coppa più ambita del torneo sarà la “Coppa dell’Amicizia”, simbolo di fair play e collaborazione. La prima edizione di questo trofeo è stata vinta dal Reparto Operativo dei Carabinieri di Vicenza, e sarà presente durante l’evento.

La manifestazione, che ha trovato spazio in diverse località del Veneto negli anni precedenti, si è evoluta mantenendo viva la memoria del Colonnello. Gli organizzatori, tra cui il Segretario I.P.A. di Vicenza, Andrea Berdin, hanno lavorato assiduamente per portare l’evento a Città di Castello, riflettendo l’importanza di un gesto commemorativo che abbraccia la comunità e il mondo della sicurezza.

Collaborazione e organizzazione

L’evento ha beneficiato del sostegno attivo del Comune di Città di Castello, con il Sindaco Luca Secondi e il suo staff che hanno svolto un ruolo chiave nella realizzazione della manifestazione. Anche la Sezione A.I.A. di Città di Castello contribuisce in modo volontario, fornendo i direttori di gara per il torneo.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e l’amministrazione locale hanno condiviso la visione di questo evento, sottolineando come tali attività possano unire le forze di polizia non solo nello sport, ma anche nel lavoro quotidiano di sicurezza e servizio alla comunità.

Il Trofeo Col. CC Valerio Gildoni

Dal 2013, è stato istituito il TROFEO COL. CC VALERIO GILDONI, assegnato alla squadra vincitrice del torneo. La squadra detentrice, che lo porterà in campo all’inizio della competizione, avrà l’onore di esporre il trofeo durante gli incontri. Nel 2023, il trofeo è stato conquistato dalla Guardia di Finanza di Vicenza, che lo detiene fino alla prossima edizione.

Conclusione

Il 14° Memorial Colonnello Gildoni rappresenta non solo un torneo di calcio, ma un’importante occasione per riflettere sul sacrificio dei membri delle Forze di Polizia e per onorare la memoria di chi ha dato la vita per la sicurezza degli altri. La partecipazione delle diverse forze dell’ordine e delle istituzioni locali evidenzia l’importanza della cooperazione nella promozione di valori di rispetto, amicizia e sportività.

Con il supporto di tutti gli attori coinvolti, da quelli istituzionali a quelli associativi, il Memorial si conferma come un evento significativo per Città di Castello, consolidando legami tra le diverse comunità e mantenendo vivo il ricordo del Colonnello Valerio Gildoni e del suo eroismo.