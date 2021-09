Città di Castello, Marinelli presenta il programma elettorale

Città di Castello, Marinelli presenta il programma elettorale: “Parleremo ai tifernati dell’idea di città che vogliamo costruire insieme a loro”. L’appuntamento è per giovedì 16 settembre alle 18.30 in Piazza delle Tabacchine a Città di Castello. In caso di maltempo l’evento si terrà all’interno del Teatro degli Illuminati nel rispetto delle normative anti-Covid.

“Giovedì 16 settembre alle 18.30 sarò in Piazza delle Tabacchine a Città di Castello insieme alle liste della coalizione per la presentazione del programma elettorale – annuncia il candidato sindaco Roberto Marinelli – sarà con noi anche il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni. Si tratta di un’occasione preziosa per far conoscere ai tifernati l’idea di città che intendiamo realizzare insieme a loro – conclude – vogliamo dare vita a un’amministrazione sia vicina alla gente e che poggi nel confronto con i cittadini le fondamenta di ogni azione”.