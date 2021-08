Chiama o scrivi in redazione

Città di Castello, investimento da 40 mila euro nella promozione turistica

“In questo periodo abbiamo una città piena di visitatori italiani e stranieri, a conferma che il turismo è un importante volano economico per la comunità che è fondamentale continuare a sostenere con una efficace promozione del nostro patrimonio culturale, artistico, ambientale ed enogastronomico, ma anche con un’offerta di servizi che consenta di far conoscere e apprezzare le ricchezze del territorio”.

L’assessore Riccardo Carletti annuncia così che l’amministrazione comunale investirà 40 mila euro per iniziative finalizzate alla valorizzazione e allo sviluppo dell’offerta e dei servizi turistici territoriali, grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione a valere sulle risorse del Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica e del POR FESR 2014-2020.

Con le risorse disponibili sarà curato il restyling completo e l’aggiornamento di tutti i totem informativi collocati nel centro storico e presso i principali attrattori culturali e religiosi del capoluogo e delle frazioni. Dotati di QR Code per il collegamento al portale turistico del Comune, i pannelli riportano testi, immagini e riferimenti cartografici utili a conoscere e individuare i luoghi da visitare a Città di Castello.

“A dieci anni dalla loro prima installazione alla quale ho avuto la soddisfazione di poter dare impulso, queste postazioni informative si sono rivelate strategiche per accogliere e guidare i turisti nella nostra città, riscuotendo l’apprezzamento non solo dei visitatori, ma anche dei tifernati”, sottolinea Carletti, spiegando che “i totem offriranno grafica e contenuti aggiornati, in base alle esigenze evidenziate nel frattempo anche dal punto di vista della consultazione multimediale”.

Sarà inoltre sviluppato il progetto “Tuberturismo”, che in collaborazione con il Comune di Pietralunga sarà finalizzato alla valorizzazione di tutta la filiera del Tartufo nella completezza delle sue espressioni enogastronomiche, produttive, culturali, storiche e ambientali.

“Un segnale importante di attenzione per tutto il mondo del tartufo – evidenzia Carletti – che vogliamo mettere sempre più al centro delle politiche di promozione turistica ed economica del territorio, incentivando le tradizioni, le competenze e le esperienze uniche che possiamo vantare nel panorama italiano”.

Grazie al finanziamento regionale l’amministrazione comunale svilupperà inoltre progetti, iniziative e campagne mediatiche per la promozione turistica della città, anche tramite la produzione di materiale multimediale e l’implementazione dei canali social.

L’obiettivo è di ampliare il pubblico di riferimento e inviare messaggi in linea con la sensibilità e le aspettative dei visitatori interessati a soggiornare a Città di Castello.