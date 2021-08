Chiama o scrivi in redazione

Città di Castello, investimento di 90mila euro per tre ponti pedonali

Con un investimento di 90 mila euro interamente a carico delle casse dell’ente, l’amministrazione comunale ripristinerà il passaggio sui tre ponti pedonali che si trovano lungo la pista ciclopedonale del Tevere, a Piosina e Promano, e sul percorso storico che guida al cippo dedicato a Venanzio Gabriotti, nel quartiere Madonna del Latte.

La giunta comunale ha infatti approvato il progetto definitivo finalizzato alla sistemazione delle passerelle in legno attualmente chiuse per la necessità di lavori di manutenzione straordinaria.

“Teniamo fede all’impegno preso con i cittadini di assicurare la fruibilità in piena sicurezza di itinerari naturalistici e storici di pregio del nostro territorio comunale, che sono molto apprezzati e sono divenuti punto di riferimento per il tempo libero e l’attività fisica all’aperto”, afferma l’assessore all’Ambiente Massimo Massetti, sottolineando che “l’amministrazione comunale ritiene importante investire nella mobilità ciclopedonale e nella valorizzazione dei percorsi naturalistici, che offrono l’opportunità di socializzare e promuovere corretti stili di vita a contatto con l’ambiente, ma anche con la storia e la cultura della nostra comunità”.

I lavori di manutenzione straordinaria riguarderanno la sostituzione degli elementi lignei dell’impalcato non più idonei, perché deteriorati dalla vetustà, dall’esposizione agli agenti atmosferici e all’ambiente circostante, ma non gli elementi di sostegno (travi e fondazioni), che non presentano problematiche di stabilità, né la sagomatura delle strutture.

Colorazioni delle essenze lignee, della bulloneria e delle parti in metallo resteranno invariate, pertanto l’aspetto dei ponti pedonali non subirà modifiche.