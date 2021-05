Chiama o scrivi in redazione

Città di Castello, controlli dei carabinieri nel fine settimana

di Lucrezia Fioretti

© Protetto da Copyright DMCA

I carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno fatto numerosi controlli nel centro storico della città lo scorso fine settimana.

Vista la numerosa affluenza di persone nelle piazze e nei vicoli, sono state predisposte diverse pattuglie, anche con l’aiuto dei Carabinieri Forestali. Nessuna sanzione per affollamento, ma alcuni verbali per ubriachezza in luogo pubblico.

Una la contravvenzione per guida in stato di ebrezza ad un 44enne di Città di Castello, che è stato trovato a guidare in centro con un tasso alcolemico 3 volte superiore quello consentito. Di seguito, gli è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto.