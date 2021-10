Città di Castello, Bonaccini a sostegno di Secondi per il ballottaggio

l presidente dell’Emilia Romagnasarà a Città di Castello, sabato, per un’iniziativa organizzata dal Partito Democratico dal titolo

Da Ufficio stampa PD Umbria

Gli altri interventi

Interverranno, insieme a Bonaccini, la sottosegretaria Anna Ascani e il candidato sindaco Luca Secondi. L’appuntamento è alle 21.00 alla sala del Consiglio comunale.

“Siamo al lavoro – sottolinea il segretario Bori – per i ballottaggi e per conseguire un risultato importante anche a Città di Castello. Continuando a lavorare per l’unità, perchè abbiamo la riprova che insieme si torna a vincere, grazie a un progetto di ricostruzione del centrosinistra in Umbria e l’avvio di una nuova stagione politica”.