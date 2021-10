Luca Secondi sull’esito della consultazione elettorale

uasi settemila elettori hanno scelto il nostro progetto politico, hanno condiviso le nostre idee e le nostre proposte, hanno apprezzato e sostenuto gli uomini e le donne che abbiamo candidato: ringraziamo tutti i tifernati che ci hanno premiato come prima coalizione della città”. Luca Secondi commenta così l’esito delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, nelle quali le liste sostenute da Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, La Sinistra per Castello, Italia Viva e Azione hanno ottenuto 6.936 voti, pari al 33,65 per cento.

“Un risultato che ha gratificato un lavoro di squadra portato avanti con grande determinazione e convinzione, ma anche la coerenza con la quale ci siamo presentati agli elettori, nel rispetto della nostra storia personale, della nostra appartenenza politica, del servizio reso al governo della città”.

I cittadini hanno preferito il nostro schieramento

“I cittadini hanno preferito il nostro schieramento, espressione di un Centrosinistra moderato e riformista, non radicalizzato, che si caratterizza per le competenze e l’affidabilità fondamentali per governare, ma soprattutto, risultati alla mano, per essere l’unico in grado di assicurare, anche dal punto di vista anagrafico, un vero ricambio generazionale della classe dirigente politica della città”.

“Sentiamo la responsabilità che ci hanno affidato i cittadini con il proprio consenso. Mi prenderò cura della fiducia che ci è stata data, dedicando ancora più impegno ai progetti e alle proposte per Città di Castello. Continueremo la campagna elettorale con la nostra faccia, le nostre idee, la nostra coerenza, la nostra disponibilità: alle persone che incontreremo offriremo solo noi stessi, ciò che siamo e pensiamo, per invitare di nuovo alle urne chi ci ha già sostenuto e chiedere fiducia a tutti i cittadini che vorranno ascoltarci, consapevoli che la comunità di Città di Castello ha mostrato un desiderio di partecipazione e una voglia di dare il proprio contributo che meritano ascolto e disponibilità”.