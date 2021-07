Città di Castello, 9 i ragazzi coinvolti nella rissa dello scorso 18 giugno

di Lucrezia Fioretti

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del NORM di Città di Castello hanno concluso un’attività investigativa a seguito della violenta rissa che si è verificata nel centro storico della città lo scorso 18 giugno.

I Carabinieri, infatti, sono intervenuti in piazza Fanti alle 3 di notte del 18 giugno dove era stata segnalata una rissa tra diversi giovani.

La pattuglia è riuscita a bloccare sul posto un 21enne di origini straniere, residente ad Umbertide, che è stato arrestato in flagranza di reato. Nel frattempo, un 21enne, della provincia di Arezzo, era stato soccorso da Carabinieri e personale del 118 per una profonda ferita al volto.

È stato necessario l’avvio dell’attività investigativa dell’Arma per ricostruire l’avvenuto e le singole responsabilità dei coinvolti.

Ciò è stato possibile grazie alle immagini della videosorveglianza del Comune e video registrati da privati, messi a disposizione degli inquirenti, alle decine di testimonianze e ai referti medici delle persone che in quelle ore erano ricorse a cure mediche con ferite compatibili con l’avvenuta rissa.

I militari hanno quindi ricostruito il fatto, che ha visto la presunta partecipazione di 9 persone. Oltre al 21enne arrestato in flagranza e al coetaneo gravemente ferito, i Carabinieri hanno identificato altre 7 persone, tutti con età compresa tra i 20 e 24 anni, 3 dei quali italiani, abitanti nel tifernate, comuni limitrofi o nei comuni dell’aretino.

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla rissa. Per tutti loro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per l’ipotesi di reato di rissa.