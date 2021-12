Chiama o scrivi in redazione

Città di Castello, 100 mila euro per potenziare servizio di videosorveglianza

Carletti e Braccalenti: “Maggiore sicurezza per le persone, minori reati contro il patrimonio pubblico e privato”

“M

aggiore sicurezza per le persone, minori reati contro il patrimonio pubblico e privato”. Sono gli obiettivi che sintetizzano l’assessore ai Lavori Pubblicie l’assessore alla Polizia Municipale e all’Innovazione Digitale, annunciando che “nell’ultima seduta la giunta comunale ha deliberato di partecipare al bando per la sicurezza nelle città del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Città di Castello

“Aumentare la percezione di sicurezza delle persone e tutelare il patrimonio comunale è un obiettivo prioritario della nuova giunta e con il progetto di installazione delle telecamere nei parchi e nelle aree verdi teniamo fede all’impegno preso in campagna elettorale di estendere la rete della videosorveglianza nel territorio comunale oltre le 57 telecamere del centro storico, raccogliendo le istanze che provengono dalle periferie e dalle frazioni”, sottolineano Carletti e Braccalenti.

“Si tratta – aggiungono – del primo passo di un percorso nel quale siamo intenzionati a coinvolgere anche le altre comunità del territorio dalle quali emergono analoghi bisogni di protezione dei residenti e dei beni pubblici e privati, puntando anche sulla collaborazione con società rionali, pro loco e associazioni”. “Il progetto fattibilità per l’installazione del sistema di videosorveglianza nei parchi e le aree verdi elaborato dal Servizio Programmazione e Progettazione Opere Pubbliche e Opere Urbanistiche e dal Servizio Sistemi Informativi e Telematici del Comune, che ringraziamo insieme alla Polizia Municipale per l’ottimo lavoro su questo versante, riguarderà punti di riferimento della vita sociale delle comunità interessate, che hanno evidenziato necessità di attenzione per il verificarsi di episodi di microcriminalità e vandalismi”, spiegano gli assessori competenti.

L’elaborato tecnico approvato dalla giunta comunale prevede in ognuna delle aree individuate l’installazione di un sistema integrato dotato di non meno di cinque telecamere a infrarossi a campo fisso e di una telecamera a infrarossi di tipo “Dome”, in grado di assicurare la videosorveglianza a 360 gradi. Attraverso la fibra ottica gli impianti saranno collegati alla centrale operativa della Polizia Municipale, dove vengono monitorate le immagini registrate di giorno e di notte da tutte le telecamere posizionate nel territorio comunale.