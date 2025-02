Città “cardioprotetta” dal centro alla periferia: collocato a Croce di Castiglione il 26esimo defibrillatore

Città "cardioprotetta" dal centro alla periferia: collocato a Croce di Castiglione il 26esimo defibrillatore grazie alla disponibilità di "Farmacie Tifernati srl" la società partecipata che investe ogni anno sulla prevenzione per tutelare e promuovere la vita. Con la donazione di oggi dunque si allarga ulteriormente la rete della cardioprotezione di Città di Castello, che conta su oltre 60 punti complessivi di pronto intervento. E' stato donato questa mattina alla pro loco di Croce di Castiglione un defibrillatore semiautomatico.

Per una comunità, avere un defibrillatore significa dare alla vita una possibilità in più. Alla cerimonia di consegna sono intervenuto, il Sindaco Luca Secondi, l’amministratore unico di Farmacie Tifernati Valchiria Do, il direttore della sede numero 2, Elena Massetti, assieme ad una nutrita rappresentanza della Pro Loco con la presidente, Sara Cirri, l’ex presidente, Luigi Bendini e numerosi giovani consiglieri del sodalizio particolarmente attivo in ambito sociale.

E' il 26esimo dispositivo acquistato negli ultimi anni dalla società partecipata del Comune per istituti scolastici, società sportive, società rionali, pro loco e associazioni. Ed ora questo luogo pubblico grazie alla donazione è divenuto a tutti gli effetti un presidio a tutela della vita: i soci della pro loco, formata soprattutto da giovani hanno fortemente desiderato questo dispositivo e sono già organizzati per partecipare al corso di formazione per l'utilizzo del defibrillatore e dunque, in grado di ricorrere a questa postazione per intervenire in soccorso di adulti e bambini.

“Farmacie Tifernati – ha dichiarato l’amministratore unico Valchiria Do – è felice di dare questo contributo, mettendo in atto la missione delle farmacie comunali: investire i propri utili in servizi a vantaggio della cittadinanza. Oggi si conferma la capacità di dare un sostregno concreto alla tutela della salute pubblica, abbinando la professionalità e la qualità dei servizi assicurati nelle tre sedi comunali a un’attenzione costante alle esigenze dei cittadini; ha concluso Do.

"Donare un defibrillatore significa dare alla vita una possibilità in più: per questo attraverso Farmacie Tifernati ogni anno l'amministrazione comunale investe sulla prevenzione in tutto il territorio, per tutelare e promuovere la ricchezza più grande che abbiamo", ha dichiarato il sindaco Luca Secondi, nel ringraziare l'amministratore unico di Farmacie Tifernati Valchiria Dò e il direttore generale Luca Mancini e tutto lo staff della società.