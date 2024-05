Chiusura Notturna della E45 per Installazione Nuovo Cavalcavia a Promano

L’intervento di varo richiederà la deviazione del traffico per minimizzare i disagi.

L’Anas ha annunciato che la E45 sarà chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni nella zona di Promano, Città di Castello, durante la notte di lunedì 13 maggio. Questa misura è necessaria per permettere l’installazione del nuovo impalcato del cavalcavia che sovrasta la superstrada, dopo che il precedente è stato danneggiato e demolito a seguito di un incidente causato da un veicolo pesante fuori sagoma.

Per limitare i disagi al traffico, la chiusura è stata pianificata in orario notturno, dalle 20:30 del 13 maggio fino alle 7:00 del giorno successivo. Durante questo periodo, il traffico sarà reindirizzato su percorsi alternativi con adeguata segnaletica sul posto per guidare gli automobilisti.

Nel dettaglio, i veicoli diretti verso Cesena dovranno uscire allo svincolo di Umbertide-Gubbio e rientrare sulla E45 a Promano. Inversamente, i veicoli diretti verso Terni saranno dirottati all’uscita obbligatoria di Promano per rientrare a Umbertide-Gubbio tramite l’ex strada Tiberina. L’accesso allo svincolo di Montone resterà aperto solo per chi entra sulla statale 3 Bis in direzione sud.

Il nuovo impalcato, costruito interamente in acciaio, misura 25 metri di lunghezza e pesa 45 tonnellate. Per il varo sarà utilizzata una gru speciale con una capacità di sollevamento di circa 400 tonnellate, che permetterà di posizionare con precisione l’impalcato sulle spalle esistenti del cavalcavia. Successivamente, verrà effettuato il getto di calcestruzzo per la soletta, e saranno installate le barriere di sicurezza laterali e la pavimentazione.

Il completamento dell’intero progetto è previsto entro il mese di luglio. Questi lavori non solo ripristineranno la piena funzionalità del cavalcavia, ma garantiranno anche maggior sicurezza e affidabilità per tutti gli utenti della strada. La scelta di effettuare il varo durante la notte è stata fatta con l’intento di ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione quotidiana e sui tempi di viaggio degli automobilisti.