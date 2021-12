Censimento 2021, ancora 120 famiglie tifernati inottemperanti sulle 600 selezionate

“Ricordiamo ai cittadini che non avessero ancora aderito al censimento permanente dell’Istat 2021 e compilato il questionario, che è un obbligo di legge rispondere alla rilevazione statistica e che possono rivolgersi agli uffici comunali dell’Anagrafe e dello Stato Civile per adempiere al proprio dovere e non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa”. L’appello è dell’assessore ai Servizi Demografici Rodolfo Braccalenti, che, insieme alla responsabile Daniela Salacchi, si rivolge alle circa 120 famiglie tifernati ancora inottemperanti, sul campione di 600 selezionato a Città di Castello dall’Istituto Nazionale di Statistica.

da Marco Baruffi

Giornalista, Staff Sindaco – Area Comunicazione

“Lunedì 13 dicembre scade il termine per riempire autonomamente il modello di censimento”, chiariscono Braccalenti e Salacchi, precisando che “oltre questa data, i cittadini potranno procedere alla compilazione del questionario entro e non oltre giovedì 23 dicembre, ma unicamente presso gli uffici comunali dell’Anagrafe e dello Stato Civile in via XI Settembre o con l’ausilio dei rilevatori incaricati dall’ente che operano nel territorio”.

Dopo un anno di stop dovuto al Covid-19 il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dell’Istat è ripartito, con la cadenza annuale e non più decennale con cui viene condotto a partire dal 2018, selezionando un campione di famiglie a ogni rilevazione e non più contemporaneamente l’intera popolazione. Nel 2021 le famiglie che partecipano al censimento sono 2 milioni 472.400 in 4.531 comuni sull’intero territorio nazionale. La ricognizione dell’Istat ha preso il via con il recapito di una prima lettera a domicilio dei cittadini sorteggiati tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, seguita dall’invio di due ulteriori comunicazioni per sollecitare la compilazione online del questionario.

“Stiamo contattando le famiglie che ancora non abbiano avuto la possibilità di riempire il modello di censimento attraverso i nostri operatori e i quattro rilevatori, tutti dotati di tesserino di riconoscimento, impegnati nel territorio per raggiungere direttamente gli interessati”, spiega Salacchi, nel far presente che “l’ufficio di censimento istituito presso i Servizi Demografici comunali è a disposizione dei cittadini per ogni esigenza durante l’orario di apertura al pubblico, con un recapito telefonico dedicato (075.8529439) e la possibilità di prenotare appuntamenti pomeridiani con gli operatori”.

“Invitiamo quanti sono stati selezionati dall’Istat ad affrettarsi a rispondere al censimento – rimarca Salacchi – senza attendere gli ultimi giorni e incorrere nelle sanzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 322/1989”. “I nostri uffici – avvisa la responsabile comunale – garantiranno il massimo supporto e sa-ranno a disposizione dei cittadini anche per confermare l’estrazione della famiglia di appartenenza nel campione statistico e verificare l’identità dei rilevatori che si presenteranno nelle abitazioni, in modo da impedire che eventuali impostori possano cercare di approfittare della situazione”.