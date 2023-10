Caso Lascito Mariani, tutti assolti, tra loro anche Tesei e Bacchetta

La Corte dei Conti ha emesso una sentenza che ha assolto tutti i coinvolti nel caso del lascito Mariani da qualsiasi colpa riguardante un danno erariale. Questo caso ha coinvolto la presidente della Regione, Donatella Tesei, i suoi assessori, l’ex sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, e altri citati in giudizio.

Nella sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dell’Umbria, presieduta dal giudice Piero Floreani, si è concluso che non c’è stata alcuna distrazione dei fondi del lascito Mariani, che ammontavano a tre milioni e 800 mila euro. La sentenza ha stabilito che non c’è stato alcun danno erariale.

La decisione si basa sulla volontà del testatore, che aveva stabilito che il suo patrimonio dovesse essere utilizzato per alleviare le sofferenze e soccorrere coloro che necessitavano di cure e vivevano nel dolore. In linea con questa volontà, i fondi del lascito sono stati trasferiti dall’azienda Usl 1, ritenuta destinataria naturale del legato, al fine di svolgere compiti socio-assistenziali.

La sentenza ha sottolineato che il trasferimento dei fondi è stato concordato in conformità con l’assetto dei poteri e delle funzioni amministrative nella sfera sanitaria e in accordo con il principio di leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni. Inoltre, la destinazione dei fondi non è stata considerata come una distrazione, poiché la riqualificazione del bene culturale richiedeva atti di programmazione e pianificazione che ricadevano sotto la sfera discrezionale degli enti coinvolti.

La sentenza ha anche escluso il danno risarcibile derivante dal lascito Mariani, poiché non è stato dimostrato che le somme dovessero essere utilizzate per lavori di ricostruzione. Inoltre, il danno relativo alle condizioni di degrado dell’edificio non è stato ritenuto imputabile all’operato dei convenuti.

In definitiva, la Corte dei Conti ha assolto tutti i coinvolti nel caso del lascito Mariani da qualsiasi responsabilità per danno erariale.