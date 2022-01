Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, controlli anti covid

Anche negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, guidati dal Maggiore Giovanni Palermo, sono stati impegnati oltre alle attività inerenti i controlli finalizzati al rispetto delle prescrizioni conseguenti all’epidemia da coronavirus, anche al contrasto dei reati in genere e soprattutto i controlli su strada.

In tema di pandemia l’attenzione è stata rivolta come sempre agli esercizi commerciali, in particolare per quanto riguarda l’applicazione della normativa sul “green-pass”, senza tuttavia rilevare situazioni particolarmente tali da indurre le numerose pattuglie impiegate ad elevare contravvenzioni per violazione delle prescrizioni.

In materia di codice della strada, sono state:

120 le persone identificate;

80 i mezzi controllati dai servizi preventivi,

che hanno prodotto diverse sanzioni, tutte riguardanti la sicurezza alla guida, con particolare riferimento all’uso delle cinture di sicurezza, l’uso telefono cellulare e delle norme comportamentali di carattere generale.

Non hanno invece prodotto risultati i numerosi controlli finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di stupefacenti, in cui a decine sono risultati positivi negli ultimi mesi, sintomo che l’attività di controllo e repressione posta in essere in maniera sistematica dai Carabinieri sta evidentemente inducendo i conducenti ad evitare comportamenti irregolari e particolarmente pericolosi.