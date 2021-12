Chiama o scrivi in redazione

Camion si schianta sul muro, ferito

conducente, ora è in ospedale

Un uomo è rimasto ferito oggi, alle 14,30, in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale che collega Città di Castello con Arezzo. Il camion che la persona stava guidando si è schiantato su un muro, la cabina, come si vede nella foto dei vigili del fuoco, è stata letteralmente “mangiata” dalla parete.

Non sono rimasti coinvolti altri veicoli e l’autista è stato stabilizzato dal personale sanitario del 118. In ambulanza, rapidamente, è stato trasferito in ospedale a Città di Castello.

Sul posto sono intervenuti la squadra dei Vigili del Fuoco di Città di Castello ed una squadra di Perugia con autogrù. Per rimuovere il mezzo è stato necessario interrompere la circolazione in entrambi i sensi di marcia per circa un’ora e mezzo. Sono interventi anche i carabinieri ed una squadra della provincia. L’intervento si è concluso intorno alle 18:30