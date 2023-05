Buongiorno Ceramica, tanti visitatori nel centro storico di Città di Castello

Tanti curiosi e appassionati stamattina nel centro storico di Città di Castello per gli appuntamenti di “Buongiorno Ceramica”, la manifestazione in 45 città della Penisola e in alcune città europee promossa per sabato 20 e domenica 21 maggio dall’Associazione Italiana Città della Ceramica (AICC), alla quale il Comune di Città di Castello ha aderito come socio del sodalizio.

Le mostre e i laboratori degli artisti e degli artigiani hanno accolto fin dal mattino i visitatori richiamati dall’opportunità di scoprire le meraviglie nascoste tra le vie e le piazze racchiuse dalle mura urbiche cittadine, ma anche dalla possibilità di dare il proprio contributo alla gara di solidarietà promossa dai ceramisti e dal Comune in favore della città di Faenza, sede dell’AICC, come segno concreto di vicinanza a tutte le popolazioni dell’Emilia Romagna drammaticamente colpite dal maltempo degli ultimi giorni.

Più di uno ha approfittato dell’opportunità di acquistare oggetti realizzati dalle grandi firme della ceramica tifernate, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla comunità faentina, scegliendo tra i pezzi a disposizione al GIFT di via Mario Angeloni, nello Spazio Baldelli Arte di via Guelfucci, presso l’Accademia olistico-creativa Éntheos di palazzo Facchinetti in corso Vittorio Emanuele, nel punto vendita di Tela Umbra in via Sant’Antonio, ad Artè in via del Popolo e presso lo stabilimento di “Ceramiche Noi”, in via Carlo Marx.

Una catena di solidarietà spontanea che è il valore aggiunto di una manifestazione che, mai come nel fine settimana del 20 e del 21 maggio, permetterà a tifernati e turisti di scoprire e ammirare la ricchezza davvero straordinaria della produzione artistica dei maestri della ceramica del territorio, in luoghi dove sono continui i richiami alla storia e ai simboli della città, ma anche le tracce della modernità. Tra questi Gift, nei locali della storica Galleria dell’Angelo di via Guelfucci, dove il maestro Alberto Burri espose le proprie opere in ben cinque occasioni tra il 1947 e il 1950 agli albori di una carriera che negli anni successivi lo avrebbe consacrato tra i giganti dell’arte contemporanea e che oggi accolgono le creazioni della famiglia Baldelli che negli anni Settanta furono anch’esse punti di riferimento internazionale dell’innovazione grafica.

I suoni della ceramica hanno stupito ed entusiasmato chi ha visitato lo Spazio Baldelli Arte, dove la mostra “Echi Terrestri” ha messo in vetrina le creazioni ispirate agli strumenti musicali delle allieve dei corsi di Simona Baldelli e Giada Colacicchi, tra cui un amplificatore per smartphone che ha calamitato l’attenzione per il design e la funzionalità. L’originale connubio tra la ceramica e la ricchezza della produzione tessile di Tela Umbra ha lasciato a bocca aperta i visitatori del punto vendita di via Sant’Antonio, dove le opere di Fanette Cardinali, Giorgio Ricciardi, Luca Baldelli, Ceramiche Noi, Simona Baldelli, Andrea Mercati e Francesco Fantini si sono fuse alle tovaglie in lino lavorate a mano con i telai dell’800 e dove gli allievi del corso per operatore della ristorazione dell’ASP G.O. Bufalini, coordinati dal docente di sala Sara Polidori e dallo chef Andrea Cesari, hanno allestito con i piatti di Andrea Mercati una tavola d’altri tempi come simbolo dell’arte di apparecchiare.

Già stamattina diversi appassionati della storia locale hanno approfittato dell’apertura straordinaria dello Studio Pillitu-Meroni, che ospita le ceramiche dell’Ottocento e del Novecento, le opere di artisti locali come Baldelli e De Rigù, collezionate da Paola Pillitu insieme ai quadri di De Gregori e Dottori e ai pezzi di moda degli anni Quaranta.

La Pinacoteca comunale ha aperto ai visitatori del museo anche le porte della mostra “Suoni dalla Terra”, curata da Giada Colacicchi, Lorenzo Fiorucci, Chiara Lorenzetti. Tra i capolavori di Raffaello e Signorelli, è stato possibile ammirare così anche le opere di Luca Baldelli, Simona Baldelli, Fanette Cardinali, Francesco Fantini, Andrea Mercati, Giorgio Ricciardi, della cooperativa Ceramiche Noi e degli artisti ospiti, Mirna Manni, Robert Pettena e Attilio Quintili.

Divertimento e curiosità hanno accompagnato la visita dei bambini al laboratorio Ceramicando di Fanette Cardinali presso la sede di Accademia Olistico Creativa Éntheos, dove i piccoli hanno potuto mettersi alla prova con argilla e colori in un’esperienza decisamente nuova. Fino a domani sarà possibile partecipare a tutte le iniziative del cartellone tifernate di “Buongiorno Ceramica”: la mostra “Suoni dalla Terra” (che resterà aperta fino al 4 giugno) alla Pinacoteca comunale (con orario 10.00-13.00 e 14.30-18.30, per info: 333.9632367); le visite guidate dello Studio Pillitu-Meroni, a Palazzo Pierleoni (dalle ore 10.00 alle ore 12.00, con prenotazioni ai numeri 075.8554202 e 075.8520656 o alla mail cultura@ilpoliedro.it); “Ceramica e Tela Umbra. Un connubio di antichi mestieri”, aperta fino al 4 giugno nella sede di Tela Umbra a Palazzo Alberti Tomassini insieme all’esposizione “L’arte di apparecchiare la tavola”, curata in collaborazione con l’ASP G.O. Bufalini (visite dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, per info: 075.8554337); “Grafica, Design, Ceramica. L’innovazione grafica delle ceramiche Baldelli”, nello spazio espositivo Gift in via Mario Angeloni 10 (info: 329.1358720); “Echi terrestri. Ceramica sonora”, a Baldelli Spazio Arte in via Guelfucci, 4 (visite dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, per info: 333.9632367); “Le nozze di Ceramica. Danzando sulle note dei suoni della terra”, un’esibizione a ingresso libero che si terrà nello stabilimento di Ceramiche Noi alle ore 18.00 di domenica 21 maggio, con le ballerine dell’Academy Ballet che danzeranno al ritmo delle note dei suoni della terra per festeggiare i venti anni di attività della scuola, tra i pezzi pregiati della produzione della cooperativa (info: 327.35060); “Ceramicando. Laboratori con la creta per sperimentare la creatività” all’Accademia Olistico Creativa Éntheos in corso Vittorio Emanuele 2 (per i bambini tra i 6 e i 15 anni dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, per info: 347.8810232) e “Pottery Tea”, organizzato dall’Associazione ARTè in via del Popolo 9/A, durante il quale si potrà partecipare a una degustazione di tè e dipingere piccole campanelle in ceramica semilavorata (info: 331.9679342).