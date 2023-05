Buongiorno Ceramica, centro storico di Città di Castello diventa un museo itinerante

La ceramica torna a casa, nei luoghi dell’identità e della cultura tifernati dove affondano le radici della creatività e della maestria che hanno dato vita a una lunga tradizione e oggi sono l’anima del rilancio del settore al quale punta il Comune, in sinergia con i maestri artigiani del territorio. Per la nona edizione di “Buongiorno Ceramica”, la manifestazione promossa dall’Associazione Italiana Città della Ceramica (AICC) per sabato 20 e domenica 21 maggio in tutta la Penisola, Città di Castello aprirà le porte del centro storico a eventi, mostre, visite guidate e laboratori a tema patrocinati e sostenuti dall’amministrazione comunale, con il coinvolgimento di botteghe artigiane e spazi espositivi. L’obiettivo è di mettere in vetrina il meglio della produzione artistica locale, con vie e piazze della città a fare da cornice a un vero e proprio museo itinerante.

Al centro del programma di iniziative, promosso nell’ambito dell’adesione di Città di Castello all’AICC, ci sarà la mostra “Suoni dalla Terra”, curata da Giada Colacicchi, Lorenzo Fiorucci e Chiara Lorenzetti, che sarà inaugurata sabato 13 maggio alle ore 16.00 nell’ala contemporanea della Pinacoteca comunale di Palazzo Vitelli alla Cannoniera e potrà essere visitata fino a domenica 4 giugno 2023 (nei giorni di apertura del museo, con orario 10.00-13.00 e 14.30-18.30, per info: 333.9632367). L’esposizione presenterà una ricognizione sulla produzione ceramica contemporanea locale con opere e manufatti di Luca Baldelli, Simona Baldelli, Fanette Cardinali, Francesco Fantini, Andrea Mercati, Giorgio Ricciardi e della cooperativa Ceramiche Noi, la nuova eccellenza del Made in Italy che ha conquistato notorietà e clienti in tutto il mondo. Una sezione sarà dedicata a tre artisti ospiti: Mirna Manni, Robert Pettena e Attilio Quintili, in un confronto aperto tra materia e concetto.

Nel fine settimana del 20 e 21 maggio sarà possibile partecipare anche visite guidate dello Studio Pillitu-Meroni, situato all’interno di Palazzo Pierleoni, che ospita la prestigiosa collezione di Paola Pillitu donata alla cittadinanza nel 2013, significativa per l’apparato decorativo dell’appartamento, ma anche per gli esemplari di ceramiche dell’Ottocento e del Novecento, per le opere di artisti locali come Baldelli e De Rigù, i quadri di De Gregori e Dottori, le collezioni di moda degli anni Quaranta. Le visite, in programma dalle ore 10.00 alle ore 12.00, potranno essere prenotate telefonando ai numeri 075.8554202 e 075.8520656 o scrivendo a cultura@ilpoliedro.it). Nello stesso week-end altri cinque eventi saranno dislocati in città: “Ceramica e Tela Umbra. Un connubio di antichi mestieri”, che sarà allestita nella sede di Tela Umbra a Palazzo Alberti Tomassini e resterà aperta fino al 4 giugno 2023 (visite dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, per info: 075.8554337); “Grafica, Design, Ceramica. L’innovazione grafica delle ceramiche Baldelli”, che potrà essere visitata presso lo spazio espositivo Gift in via Mario Angeloni, 10 e porterà in vetrina pezzi della produzione di Ceramiche Baldelli degli anni Settanta, dove il segno grafico applicato alla ceramica diviene protagonista (info: 329.1358720);

“Echi terrestri. Ceramica sonora”, che sarà ospitata a Baldelli Spazio Arte, in via Guelfucci, 4, con opere di aspiranti ceramiste locali (visite dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, per info: 333.9632367); “L’arte di apparecchiare la tavola”, un allestimento nella sala per la ristorazione dell’ASP G.O. Bufalini che sposerà la ceramica artistica alle creazioni della Tela Umbra e resterà aperto fino al 4 giugno 2023 (info: 075.8554245). “Le nozze di Ceramica. Danzando sulle note dei suoni della terra”, un’esibizione a ingresso libero che si terrà nello stabilimento di Ceramiche Noi alle ore 18.00 di domenica 21 maggio, con le ballerine dell’Academy Ballet che danzeranno al ritmo delle note dei suoni della terra per festeggiare i venti anni di attività della scuola, tra i pezzi pregiati della produzione della cooperativa (info: 327.35060). Inoltre, sabato 20 e domenica 21 maggio saranno organizzati due laboratori: “Ceramicando. Laboratori con la creta per sperimentare la creatività”, tenuto dalla ceramista Fanette Cardinali presso la sede di Accademia Olistico Creativa Éntheos in corso Vittorio Emanuele 2, e aperto a bambini tra i 6 e i 15 anni (dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, per info: 347.8810232), e “Pottery Tea”, evento organizzato dall’Associazione ARTè durante il quale si potrà partecipare a una degustazione di tè e dipingere piccole campanelle in ceramica semilavorata (info: 331.9679342).