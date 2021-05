Buongiorno ceramica 2021, Umbertide partecipa alla festa

Sabato 15 e domenica 16 maggio la città di Umbertide parteciperà per la prima volta all’evento nazionale Buongiorno Ceramica e aprirà a tutti le porte di showroom, laboratori e del Museo Rometti, proponendo dimostrazioni e visite guidate nel pieno rispetto delle normative anti contagio.

Si comincia sabato 15 con la visita allo showroom e al laboratorio delle Ceramiche Rometti, una delle principali manifatture italiane e una pagina importante della ceramica del ‘900. L’architetto Maurizio Pucci e lvana Giacché, vere memorie storiche dell’azienda guidata oggi da Massimo Monini, accompagneranno i visitatori in un luogo affascinante, dove si respira da quasi un secolo bellezza, innovazione e creatività.

Domenica 16 si prosegue con le visite guidate del Museo Rometti, a cura del responsabile dello spazio David Menghini e con una dimostrazione di foggiatura e decorazione delle artigiane Claudia Andreani e Valeria Vestrelli, la cui bottega, Officina via Fratta è proprio adiacente al museo. Buongiorno Ceramica è un progetto promosso e organizzato dall’AiCC, Associazione italiana Città della Ceramica, che si tiene ogni anno nel terzo fine settimana di maggio.

Due giorni alla scoperta della ceramica artistica e artigianale italiana, tra antiche tradizioni e nuove sensibilità, con lo scopo di contribuire allo sviluppo culturale e turistico dei luoghi dove questa antica arte è maggiormente radicata.

Dicono il sindaco Luca Carizia e l’assessore alla Cultura, Sara Pierucci: “In attesa che il consiglio direttivo nazionale dell’Associazione Italiana Città della Ceramica approvi la nostra richiesta di adesione a questa prestigiosa associazione, partecipiamo con piacere alle iniziative che da parte loro vengono proposte. L’auspicio è che eventi di questo tenore possano aiutare la ripresa dell’attività turistica nella nostra città, fortemente legata all’arte e alla tradizione delle ceramica”.

Di seguito sono riportati i giorni e gli orari.

Sabato 15 maggio

Apertura straordinaria showroom Manifattura Rometti (via Canavelle 5), ore 15.30-18.30

Domenica 16 maggio:

Apertura straordinaria Museo Rometti (c/o Fa.Mo, Piazza Carlo Marx) e “Officina Via Fratta” di Claudia Andreani e Valeria Vestrelli, (via Fratta 42) ore 16.00-18.30

Ingresso libero

Per info: museorometti@gmail.com – David Menghini 3285512504