Città di Castello, Bruzzone incontra le associazioni venatorie insieme al candidato Marinelli

Nella mattinata di lunedì 20 settembre il senatore Francesco Bruzzone, responsabile nazionale del dipartimento caccia della Lega, insieme al candidato sindaco di Città di Castello Roberto Marinelli, ha incontrato i rappresenti di Federcaccia, Liberacaccia ed Enalcaccia. Erano presenti anche i candidati della Lega al consiglio comunale

“La Lega, con Matteo Salvini, è stata l’unica forza politica a venire qui a Città di Castello per parlare di caccia – ha dichiarato a margine dell’incontro con i rappresentanti del mondo venatorio il Senatore della Lega Francesco Bruzzone – l’Umbria, e l’Alto Tevere in particolare, hanno un territorio a forte vocazione venatoria e i cacciatori meritano di essere sostenuti dalle istituzioni. Dall’incontro di oggi sono emerse alcune criticità delle quali mi farò portavoce io stesso presso la Regione Umbria – ha concluso Bruzzone – insieme a Roberto Marinelli e alla Lega lavoreremo affinché i problemi rappresentati dai cacciatori vengano risolti, anche in considerazione dell’importanza che ha l’attività venatoria per l’economia nazionale, della quale rappresenta di media intorno allo 0.8% del PIL”.

“È stato un momento di confronto importante insieme ai rappresentanti delle associazioni venatorie – ha commentato il candidato sindaco Roberto Marinelli – la caccia è una tradizione molto sentita nel nostro territorio e l’amministrazione comunale deve avviare un dialogo costante e fattivo con i cacciatori così da poterne recepire le istanze e attivare le istituzioni regionali a prestare ascolto alle loro esigenze”.