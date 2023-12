Brick house art, nuova data di apertura per l’evento Lego di Arezzo

Non hai ancora visitato la Brick House Art? Non disperare, avrai tempo fino al 1 gennaio 2024. Nuovo calendario e nuove date di apertura per consentire a tutti i visitatori di poter ammirare la mostra in tutto il suo splendore. Dal 22 dicembre l’evento sarà aperto al pubblico tutti i giorni fino al 1 gennaio: un modo per poter visitare l’esposizione anche durante le festività natalizie.

Potrai ammirare una grande Casa a mattoncini con tre piani di esposizioni, opere d’arte, mosaici, grandi installazioni e laboratori per un totale di 3 milioni di mattoncini presenti.

Tantissime le novità di questa edizione: dalla Minifigures Lego più grande del mondo, alta due metri, vera e propria mascotte dell’iniziativa, alle riproduzioni di grandi monumenti internazionali come Notre Dame de Paris e l’Arco di Trionfo di Parigi, alla bellissima Minas Tirith, città bianca del Signore degli Anelli, riprodotta con oltre 100.000 mattoncini da Stefano Mapelli.

E poi il grandissimo Titanic Lego di Gianluca e Giuseppe Minervino, che riprodurranno l’RMS, il transatlantico britanico della classe Olympic, divenuto celebre per essere naufragato a causa della collisione con un iceberg.

Torneranno anche le meravigliose opere a mosaico di Marco Mezzina tra le quali spiccheranno La Primavera del Botticelli, l’Urlo di Munch, I Cherubini di Raffaello e la Notte Stellata di Van Gogh, veri e propri capolavori artistici.

E poi i grandi dipinti dell’arte rivisitati in chiave Lego dall’artista romano Stefano Bolcato, con la sua mostra personale di Oli su tela. Da Lucio Dalla a Frida Khalo, da Maradona a Van Gogh, da Magritte a Dante. Un repertorio vastissimo in un percorso artistico ispirato al mondo Lego.

Un’iniziativa natalizia in stile Lego dove si potranno ammirare anche i caratteristici paesaggi di Natale: uno in particolare sarà presente con oltre 400.000 mattoncini dell’artista milanese Andrea Cortesi, vicino alla conquista del Guinness World Record per il più grande villaggio di Natale Lego mai realizzato prima.

Straordinario anche lo spazio dedicato ai monumenti: il pubblico potrà ammirare opere d’arte uniche come la Fontana di Trevi, riprodotta con oltre 200.00 mattoncini dall’artista milanese Luca Petraglia, oppure il Duomo di Modena realizzato dall’artista Giorgio Ruffo con oltre 100.000 mattoncini.

Un’area incredibile con la presenza anche del Faro di Portofino di Antonio Mortola, della Moc London 1920 di Silvio Giovetti, della fontanella di Milano, del Ponte di Rialto di Venezia e di Piazza Novona a Roma sempre di Luca Petraglia.

Spazio anche alla fantasia e alla creatività con opere originali come l’Amerigo Vespucci, famoso veliero riprodotto dall’artista Luca Gaudenzi, la Moc in stile Ninjago di Alessandro Molinari, il diorama Friends Welcome To Bugliano di Pino Fraccalvieri, l’opera Portorosso ispirata al film di Pixar Luca di Lidiana Marchetto in arte Lillybricks, il Ragazzo di Campagna ispirato al famoso film di Renato Pozzetto realizzato da Abramo Foggi.

Per gli appassionati di Marvel ci saranno anche le Moc di Enry Marcuzzi con la Torre degli Avengers e invece per chi ama il movimento il fantastico Space Anni ’90 di Manuel Falcione, un luna park in continua evoluzione che farà divertire grandi e piccini. Sempre il movimento protagonista nell’opera Horror di Sbennyno Benny, Newbury Town, con la città in preda ai fantasmi. Bellissimo il Winter Village di Andrea Festa, che riprodurrà un villaggio natalizio innevato in stile Lego, con un treno sempre in movimento.

Bellissima anche l’area Disney con le opere di Silvio Giovetti che porterà in mostra la Torre di Rapunzel, circa un metro e sessanta di altezza, il castello di ghiaccio di Frozen, la lanterna di Trilly e la Spada nella Roccia. Da non perdere, soprattutto per i più piccoli.

All’ultimo piano della Casa Lego si potrà invece partecipare ai laboratori creativi, dalla costruzione delle Minifigures, anche personalizzabile, fino alla costruzione nel gioco libero di creazioni fantasiose da poter acquistare e portare a casa. Uno spazio della creatività e del gioco da visitare subito!

GIORNI E ORARI DI APERTURA DELL’EDIZIONE 2023-2024

Venerdì 15 dicembre, 14/18

Sabato 16 dicembre, 10/18

Domenica 17 dicembre, 10/18

Venerdì 22 dicembre, 14/18

Sabato 23 dicembre, 10/18

Domenica 24 dicembre, 10/17

Lunedì 25 dicembre, 14/18

Martedì 26 dicembre, 10/18

Mercoledì 27 dicembre, 13/18

Giovedì 28 dicembre, 13/18

Venerdì 29 dicembre, 13/18

Sabato 30 dicembre, 10/18

Domenica 31 dicembre, 10/17

Lunedì 1 gennaio, 11/18

COSTO BIGLIETTO

COSTI: 7€ adulti e bambini – gratuito fino a 3 anni

Non occorre la prenotazione, i biglietti si acquistano direttamente in loco, nella biglietteria interna alla Galleria d’Arte Contemporanea.

info@mercatininatalearezzo.it