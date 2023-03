Borgo dei Borghi, per Citerna importante occasione di ribalta nazionale

“Per il comune di Citerna vincere l’ambiziosa sfida del ’Borgo dei Borghi’ in rappresentanza dell’Umbria vorrebbe dire non solo ottenere un riconoscimento molto ambito, ma anche rilanciare l’immagine del territorio a livello nazionale con ricadute importanti a livello turistico, e non solo, per tutta la regione”. Il consigliere regionale Lega Umbria Manuela Puletti ha incontrato il sindaco di Citerna Enea Paladino “per unire le forze e supportare la candidatura della realtà dell’Altotevere”.

“In questa competizione Citerna ha l’onore di rappresentare l’altotiberino e l’Umbria intera, in quanto unico comune della regione a concorrere per il “Borgo dei Borghi” – afferma Puletti – Rinnovo il mio appello ai cittadini a non sottovalutare questa importante occasione determinata dall’ottimo lavoro del sindaco Enea Paladino, il quale ha saputo investire sul comparto turistico, attraverso iniziative mirate di valorizzazione e promozione dell’immenso patrimonio di Citerna, fatto di bellezze paesaggistiche e testimonianze storiche e culturali uniche nel loro genere, dove convergono le esperienze dei territori poco distanti e tradizionalmente connessi, dalla Toscana, alle Marche fino all’Emilia-Romagna. All’impegno dell’Amministrazione comunale, che ha permesso a Citerna di consolidare la sua reputazione tra i Borghi più belli d’Italia, si sommano le iniziative vincenti della Giunta regionale sul tema della ripresa del turismo, della valorizzazione delle infrastrutture, come ad esempio l’aeroporto e del rilancio dell’immagine dell’Umbria nel mondo”.

“Vincere la sfida significherebbe assicurarsi una vetrina nazionale di indubbio prestigio – commentano congiuntamente il consigliere Puletti e il sindaco Paladino – e garantire una ricaduta economica non solo per l’Alto Tevere, ma per tutto il territorio umbro. Auspichiamo un impegno corale e sinergico delle istituzioni ad ogni livello a supporto della candidatura, ma soprattutto rinnoviamo il nostro appello ai cittadini, agli umbri e ai tanti turisti che sono rimasti affascinati da Citerna a sostenerci in questa sfida. Si potrà votare collegandosi al sito on line https://www.rai.it/borgodeiborghi/ Ognuno potrà esprimere gratuitamente un voto al giorno sino al 26 marzo. Sarà necessario registrarsi sul sito di Rai Play per chi non ha già l’account Rai Play e il borgo vincitore verrà svelato durante una ‘prima serata speciale’, in onda su Rai 3 alle 21 domenica 9 aprile 2023, il giorno di Pasqua”.