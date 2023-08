Bimbo di 17 mesi resta chiuso in auto, salvato dai Vigili del fuoco

Bimbo di 17 mesi – Questa mattina, la squadra dei vigili del fuoco di Città di Castello è intervenuta in via Antonio Labriola per soccorrere un bambino di 17 mesi rimasto chiuso inavvertitamente in un’auto. Sul posto è intervenuto il 118 che ha constatato le buone condizioni del bambino, il quale è stato riconsegnato alla madre che era presente per tutto il tempo con i soccorritori.

In una scena da brividi si è svolta questa mattina. La squadra dei vigili del fuoco di Città di Castello è intervenuta in via Antonio Labriola per liberare un bambino di soli 17 mesi che era rimasto chiuso inavvertitamente all’interno di un’auto. L’incubo di ogni genitore è diventato realtà, ma grazie all’efficace risposta dei soccorritori, la situazione si è risolta senza incidenti.

Paura e sollievo – Appena è stata data l’allerta, i vigili del fuoco si sono precipitati sul posto con celerità. La madre del bambino era in preda al panico, ma è stata prontamente confortata dai soccorritori. Anche il 118 è giunto sul luogo e, dopo aver esaminato attentamente il piccolo, ha confermato che si trovava in buone condizioni di salute nonostante l’episodio traumatico.

La mamma accanto al suo piccolo – La scena ha toccato il cuore di tutti i presenti quando la madre è stata finalmente riunita al suo piccolo, sano e salvo grazie all’operato tempestivo dei soccorritori. L’incidente, purtroppo, è un monito su quanto sia importante prestare massima attenzione quando si tratta della sicurezza dei più piccoli.