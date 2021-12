Biblioteca Carducci libri e città feste di Natale Storie e tradizioni castellane

Biblioteca Carducci, i libri e la città, le feste di Natale. Storie e tradizioni castellane

Passeggiata nel centro storico cittadino partendo dalla Biblioteca comunale Carducci a palazzo Vitelli a San Giacomo, che conserva e custodisce preziose testimonianze della storia della nostra comunità, per far conoscere luoghi e vicende legate alle festività natalizie di Città di Castello.

Fonte: Comune di Città di Castello

L’appuntamento è previsto per sabato 18 dicembre e domenica 19 dicembre 2021 alle ore 15.30 in Biblioteca, ingresso in Piazza del Marchese Paolo, da dove prenderà avvio la passeggiata – della durata di circa un’ora – verso via della Fraternità, via Borgo Inferiore, piazza Gabriotti, via Luca Signorelli, piazza delle Tabacchine, via del Mulino, piazza Raffaello.

Per partecipare è necessario prenotarsi, indicando la data prescelta, scrivendo una mail a biblioteca@comune.cittadicastello.pg.it.

Info Biblioteca comunale Carducci tel. 075 8523171. E’ necessario esibire il Green Pass, munirsi di mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale durante lo svolgimento dell’iniziativa.