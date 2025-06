Barricato in auto per evitare sequestro, scatta la denuncia

Intervento a Città di Castello, bloccato un recidivo noto

Un uomo del posto è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo essersi barricato per ore all’interno della propria vettura in via Achille Grandi, nel tentativo di impedire il sequestro del mezzo, già oggetto di un precedente provvedimento amministrativo. Il comportamento ostruzionistico ha richiesto l’intervento congiunto di Polizia Locale, Vigili del Fuoco e sanitari del 118.

L’intervento ha avuto origine durante un’operazione di controllo stradale, in cui gli agenti hanno identificato una vettura in circolazione nonostante fosse già sottoposta a sequestro. Dopo aver comunicato al conducente l’infrazione e in attesa dell’arrivo del carro attrezzi, l’uomo si è rifiutato di collaborare, rinchiudendosi all’interno del veicolo e ostacolando ogni ulteriore attività degli operatori.

Di fronte al rifiuto dell’uomo di uscire dall’abitacolo, le forze dell’ordine hanno richiesto supporto ai Vigili del Fuoco per garantire lo svolgimento dell’operazione in condizioni di sicurezza. Sul posto è intervenuto anche personale sanitario del 118, allertato per prevenire eventuali emergenze mediche o conseguenze imprevedibili legate alla condotta del soggetto.

La situazione si è protratta per ore, con l’uomo che ha mantenuto una posizione di chiusura totale, ignorando le richieste degli agenti di abbandonare il veicolo. Solo dopo lunghi tentativi e numerosi solleciti da parte delle autorità, il soggetto ha infine accettato di uscire dalla vettura, consentendo così il completamento delle operazioni.

Al momento della resa, l’uomo ha espresso il proprio dissenso nei confronti dello Stato italiano e delle normative vigenti, dichiarando agli agenti di non riconoscere alcuna autorità statale o pubblica. Le affermazioni sono state immediatamente verbalizzate e acquisite agli atti dell’indagine avviata nei suoi confronti.

Concluso l’intervento, l’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, in quanto la sua opposizione ha intralciato in modo diretto e consapevole l’attività delle forze di polizia impegnate nell’esecuzione del sequestro. Le autorità hanno inoltre proceduto ad applicare una sanzione pecuniaria di 1.984 euro per l’utilizzo improprio del veicolo già sequestrato.

A tale somma si aggiunge la revoca della patente di guida e la confisca definitiva dell’automobile. Tali misure si inseriscono in un quadro di recidiva, poiché l’uomo risultava già noto alle autorità per analoghi episodi di violazione del Codice della Strada.

Il mezzo è stato infine rimosso e trasferito presso un’autorimessa autorizzata, dove resterà in custodia. Le operazioni di sgombero e trasporto sono state eseguite sotto il coordinamento degli agenti di Polizia Locale e non hanno comportato ulteriori incidenti o danni.

Durante l’intervento, è stato necessario disporre la chiusura temporanea di una corsia stradale, con conseguente deviazione del traffico. I disagi alla viabilità si sono protratti fino alla conclusione delle operazioni, senza tuttavia coinvolgere terze persone o causare feriti tra civili e operatori.

La presenza simultanea di più enti ha consentito di contenere una situazione che avrebbe potuto degenerare. La collaborazione tra forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e personale medico ha garantito un esito sotto controllo e il rispetto delle normative in materia di sicurezza pubblica.

L’intero episodio è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che esaminerà i comportamenti e le dichiarazioni rilasciate dal soggetto per valutare le responsabilità penali e amministrative, in vista di un possibile procedimento giudiziario.